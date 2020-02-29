Campeonato

Vasco estreia na Taça Rio contra o Resende, em Volta Redonda

Volante colombiano Fredy Guarín pode voltar ao time no lugar de Marcos Júnior ou Raul

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 09:33

Redação de A Gazeta

Vasco estreia na Taça Rio neste sábado (29)  Crédito: Vasco/Divulgação
AGÊNCIA BRASIL - O Vasco estreia na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, neste sábado (29), às 19h. O jogo é contra o Resende, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e deve marcar o retorno do volante colombiano Fredy Guarín ao time no lugar de Marcos Júnior ou Raul.
Cogitado para assumir o Santos, o técnico Abel Braga segue dirigindo a equipe carioca. Para substituir Talles Magno, que fraturou o quinto metatarso do pé-esquerdo e vai ficar três meses fora, o treinador deve optar por Vinícius ou Ribamar.
O provável time do Vasco contra o Resende é: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Werley e Leandro Castan e Henrique; Andrey, Guarín e Marcos Júnior, Marrony, Vínicius e Germán Cano.

Depois desta partida, o Vasco enfrenta o ABC na próxima quinta (5), no Maracanã, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco também segue vivo na Copa Sul-Americana, ao lado do Bahia, ambos como os únicos representantes do Brasil na competição.
Eles esperam o sorteio da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) para saber os adversários da segunda fase da competição. No Brasileirão, os cruzmaltinos estreiam em maio contra o Palmeiras, na Arena Allianz Parque.
Em São Januário, crescem as especulações que Ricardo Graça pode ser vendido ao exterior. Com 23 anos, o zagueiro da seleção brasileira olímpica é visto como um ativo econômico para compor o caixa vascaíno. Formado nas categorias de base, Graça é o substituto natural de Castán na defesa do time de Abel Braga.

