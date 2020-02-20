Vasco empata com o Oriente Petrolero e avança na Sul-Americana

Vasco empata com o Oriente Petrolero e se garante na próxima fase da Sul-Americana Crédito: Vasco/Divulgação

Em jogo fraco tecnicamente, o Vasco aproveitou a vantagem obtida na primeira partida, empatou com o Oriente Petrolero em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (19) e voltou de Santa Cruz de La Sierra com a classificação na Sul-Americana. O Cruz-Maltino tinha o benefício do empate após vencer por 1 a 0, em São Januário, com gol de Germán Cano. A equipe de Abel Braga volta aos gramados somente no próximo dia 29, pelo Campeonato Carioca, contra o Resende.

Apesar de movimentado, o primeiro tempo na Bolívia não teve muita emoção. Com a vantagem no placar, o Vasco marcava atrás da linha do meio-campo e explorava o contra-ataque para tentar abrir o placar. O clube carioca marcava bem e não deixou o Oriente Petrolero criar nenhuma oportunidade. Principal arma ofensiva da equipe de Abel Braga, Talles Magno construiu a única chance do Cruz-Maltino na primeira etapa. Aos 37, o jovem atacante recebeu na esquerda, carregou e bateu colocado. A bola fez a curva buscando o ângulo, explodiu no travessão e voltou nas mãos do goleiro Banegas.

O Oriente Petrolero voltou mais ofensivo na segunda etapa e pressionou o Vasco em busca do primeiro gol. Logo aos 5 minutos, Carreño cobrou falta de longe e Fernando Miguel bateu roupa. Na sobra, Salinas não aproveitou e bateu para fora. Aos 22, o Vasco respondeu em um contra-ataque. Após roubada de bola, Cano foi lançado na ponta direita e cruzou. Marrony chegou de carrinho na bola e obrigou Banegas a fazer uma grande defesa.