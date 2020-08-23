Vasco empata com o Grêmio e deixa liderança para o Inter

Tales Magno, do Vasco, disputa lance com Everton, jogador do Grêmio Crédito: THIAGO RIBEIROESTADÃO CONTEÚDO

Vasco e Grêmio não saíram do empate por 0 a 0 neste domingo (23), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resumo do jogo, fraco tecnicamente, é a forma como o duelo entra para o registro: resultado paralelo que confirma a liderança isolada do Internacional, que venceu o Atlético-MG no sábado em Porto Alegre.

O Inter é líder isolado do campeonato, com 12 pontos. O Vasco, com um jogo a menos, fica com 10. O Grêmio, ainda invicto na competição, soma seis pontos após o quarto empate consecutivo (Ceará, Corinthians, Flamengo e Vasco).

O Grêmio chegou a usar seis titulares desde o início. E no segundo tempo promoveu a estreia de Everton, ex-São Paulo. Mas não adiantou. E do outro lado, o Vasco viu a série 100% acabar.

Não à toa, em um jogo sem muitas chances, os jogadores que mais se destacaram foram volantes. No Grêmio, Matheus Henrique fechou espaços e deu dinâmica. No Vasco, Bruno Gomes liderou ranking de interceptações.

O Vasco demorou alguns minutos para entrar no jogo, mas quando se achou fez partida esperando espaço cedido pelos laterais do Grêmio. Também investiu bastante nos escanteios. Sempre buscando Germán Cano. Foi com a bola parada que o time de Ramon criou a melhor chance do jogo: rebote nos pés de Ricardo Graça, que mesmo livre jogou por cima.