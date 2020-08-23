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Campeonato Brasileiro

Vasco empata com o Grêmio e deixa liderança para o Inter

Time gaúcho, ainda invicto na competição, assume a ponta com 12 pontos, enquanto o Gigante da Colina soma 10, mas tem um jogo a menos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 18:56

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 18:56

Tales Magno jogador do Vasco disputa lance com Everton jogador do Grêmio durante partida no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro A 2020
Tales Magno, do Vasco, disputa lance com Everton, jogador do Grêmio Crédito: THIAGO RIBEIROESTADÃO CONTEÚDO
Vasco e Grêmio não saíram do empate por 0 a 0 neste domingo (23), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resumo do jogo, fraco tecnicamente, é a forma como o duelo entra para o registro: resultado paralelo que confirma a liderança isolada do Internacional, que venceu o Atlético-MG no sábado em Porto Alegre.
O Inter é líder isolado do campeonato, com 12 pontos. O Vasco, com um jogo a menos, fica com 10. O Grêmio, ainda invicto na competição, soma seis pontos após o quarto empate consecutivo (Ceará, Corinthians, Flamengo e Vasco).
O Grêmio chegou a usar seis titulares desde o início. E no segundo tempo promoveu a estreia de Everton, ex-São Paulo. Mas não adiantou. E do outro lado, o Vasco viu a série 100% acabar.
Não à toa, em um jogo sem muitas chances, os jogadores que mais se destacaram foram volantes. No Grêmio, Matheus Henrique fechou espaços e deu dinâmica. No Vasco, Bruno Gomes liderou ranking de interceptações.
O Vasco demorou alguns minutos para entrar no jogo, mas quando se achou fez partida esperando espaço cedido pelos laterais do Grêmio. Também investiu bastante nos escanteios. Sempre buscando Germán Cano. Foi com a bola parada que o time de Ramon criou a melhor chance do jogo: rebote nos pés de Ricardo Graça, que mesmo livre jogou por cima.
O Grêmio teve mais a bola durante todo o jogo, e no início até deu impressão de que iria abafar o Vasco. Sustentou a pressão por 20 minutos. Jean Pyerre foi o jogador mais acionado, apontando estratégia de jogar pelo centro do campo. Alisson e Pepê, por consequência, tiveram menos protagonismo que diante do Flamengo, por exemplo.

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