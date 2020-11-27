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Jogo de ida

Vasco empata com o Defensa y Justicia pelas oitavas da Sul-Americana

Com o empate em 1 a 1, Cruz-Maltino traz para o jogo de volta, no Rio de Janeiro, a vantagem do empate sem gols para avançar de fase

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 00:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 00:49
Cano mais uma vez deixou sua marca, mas o Vasco não conseguiu vencer
Cano mais uma vez deixou sua marca, mas o Vasco não conseguiu vencer Crédito: Conmebol/Divulgação
O Vasco jogou mal, mas contou com mais um gol salvador de Germán Cano, na noite desta quinta-feira (26), para arrancar um empate com o Defensa y Justicia, fora de casa. O 1 a 1, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi completado com um gol de Romero para o time mandante. A próxima partida é em uma semana, em São Januário.  
Por conta da igualdade nesse jogo de ida, a decisão da vaga segue totalmente aberta. Um novo empate por 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. O gol fora de casa é critério de desempate, então o empate sem gols vai classificar o time brasileiro. O vencedor desse duelo irá enfrentar Bahia ou Unión Santa Fé-ARG.

O JOGO

O time argentino começou melhor. Foram investidas em série, especialmente pela esquerda do ataque. A bola até entrou aos 24 minutos, mas o gol de Rius foi anulado por impedimento na jogada. Outros dois gols do time de Hernán Crespo foram anulados por impedimento. 
O Vasco não se achava. Nem na marcação nem no ataque. Tanto que a primeira chance foi só aos 35 minutos, quando Gustavo Torres roubou uma bola e arrancou pela esquerda. A finalização, contudo, foi defendida pelo goleiro Unsaín.
Na segunda etapa, o Vasco novamente demorou a se encontrar, mas quando o fez... Miranda achou lançamento para Léo Matos que cruzou da linha de fundo para Cano - sempre ele - abrir o placar, aos 16 minutos. Mas o Cruz-Maltino fez pouco mais no ataque. 
Apesar de o gol ter sido marcado por Cano, quem mais se destacou no Vasco foi Lucão. Foram três defesas importantes. Mas o goleiro nada pôde fazer quando o Defensa y Justicia envolveu a marcação vascaína e Romero acertou um chute forte. Era o empate, aos 33 minutos. Algumas outras chances surgiram, mas a igualdade se manteve.

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