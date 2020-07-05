Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco divulga arrecadação de R$ 140 mil durante a transmissão do jogo com o Madureira
Futebol

Vasco divulga arrecadação de R$ 140 mil durante a transmissão do jogo com o Madureira

Quantia, divulgada neste sábado pelo clube, foi dividida entre a arrecadação com o superchat, adesão de sócios, compra de ingressos e doações para o novo CT...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 21:47

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 21:47

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
O Vasco apresentou no início da noite deste sábado quanto arrecadou com a transmissão da partida na qual bateu o Madureira por 1 a 0, em São Januário. De acordo com o Cruz-Maltino, o clube embolsou R$ 140 mil com a exibição na VascoTV.
De acordo com as contas do clube, foram 1.080 ingressos simbólicos adquiridos (R$ 21 mil) e 92 doações para o CT (que renderam R$ 27 mil). Além disto, 188 pessoas se associaram ao Cruz-Maltino (rendendo R$ 14 mil). Conforme antecipou o mandatário Alexandre Campello, as doações pelo superchat renderam R$ 78 mil aos cofres do clube. A partida teve pico de 465 mil visualizações simultâneas, de acordo com o Cruz-Maltino, e 2.326.572 visualizações. Também houve a inscrição de 129.065 pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados