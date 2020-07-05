Vasco divulga arrecadação de R$ 140 mil durante a transmissão do jogo com o Madureira

O Vasco apresentou no início da noite deste sábado quanto arrecadou com a transmissão da partida na qual bateu o Madureira por 1 a 0, em São Januário. De acordo com o Cruz-Maltino, o clube embolsou R$ 140 mil com a exibição na VascoTV.
De acordo com as contas do clube, foram 1.080 ingressos simbólicos adquiridos (R$ 21 mil) e 92 doações para o CT (que renderam R$ 27 mil). Além disto, 188 pessoas se associaram ao Cruz-Maltino (rendendo R$ 14 mil). Conforme antecipou o mandatário Alexandre Campello, as doações pelo superchat renderam R$ 78 mil aos cofres do clube. A partida teve pico de 465 mil visualizações simultâneas, de acordo com o Cruz-Maltino, e 2.326.572 visualizações. Também houve a inscrição de 129.065 pessoas.