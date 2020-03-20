Vasco cria cartilha do coronavírus para jogadores treinarem em casa

Com os campeonatos suspensos, os jogadores do Vasco foram liberados dos treinamentos desde a última terça-feira (17), mas tentam manter a forma e se precaver do novo coronavírus nesse período de pausa com auxílio do clube.
O Vasco adotou uma cartilha de procedimentos elaborada em sinergia entre os departamentos médico, preparação física, fisiologia, nutrição e psicologia para ser adotada pelos atletas no período de quarentena e precaução ao covid-19.
Muitos estão se exercitado dentro de suas residências para manter a forma, casos de Leandro Castan, Germán Cano, Fellipe Bastos, Martín Benítez, Marcos Júnior, Henrique e Tiago Reis. Alguns deles com preparadores físicos particulares.
"Foi uma cartilha desenvolvida pelo departamento médico e que envolveu quase todos os setores na parte da medicina. Ela orienta sobre os principais sintomas, a forma de prevenção, o que fazer, quem procurar em caso de suspeita", disse Marcos Teixeira, diretor médico do Vasco, à reportagem.
"Tem a parte da fisioterapia, mostrando algumas atividades de mobilidade articular, exercícios fisioterápicos. O pessoal da preparação física desenvolveu exercícios diários para que os atletas não permaneçam parados. Eles não envolvem a necessidade de aparelho, serve para qualquer jogador, tendo academia em casa ou não, campo em casa ou não. Tem a parte nutricional também, para que não ganhem peso neste período sem atividades de alto rendimento. Então, é uma cartilha bem ampla no intuito de minimizar ao máximo esse período de inatividade", completou.
Os jogadores lesionados ou que ainda estão em processo de transição ganharam trabalhos específicos, casos do atacante Talles Magno e do zagueiro Breno. Já o lateral-esquerdo Ramon, que passou por cirurgia no joelho direito recentemente, é orientado pelo médico que o operou.
"Desenvolvemos atividades específicas para grupos especiais. A gente vai na casa de alguns deles e, em outros casos, disponibilizamos nosso espaço para fazer as atividades. Mas vale ressaltar que é um grupo muito pequeno, onde tomamos todas as precauções, mantemos a distância, porque o que a gente não quer é esse contato direto entre jogadores, comissão técnica", disse Teixeira.
Os treinamentos do Vasco estavam suspensos, a princípio, até a próxima segunda-feira (23). Nesta sexta (20), porém, o clube anunciou que manterá a pausa das atividades por tempo indeterminado.
Além do cancelamento dos treinos no CT do Almirante, o time cruz-maltino fechou as sedes da Lagoa e do Calabouço e está operando em São Januário com uma equipe bem reduzida de funcionários, que estão se revezando em sistema de rodízio. Outros trabalham no esquema de home office.
A pandemia de coronavírus também fez com que o presidente do clube, Alexandre Campello, protocolasse uma solicitação de paralisação da análise da lista de sócios aptos a voto na eleição presidencial do fim do ano e também na Assembleia Geral para referendar as eleições diretas e a reforma do estatuto.