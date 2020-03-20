Vasco cria cartilha do coronavírus para jogadores treinarem em casa

Leandro Castan jogador do Vasco durante partida contra o Goias no estadio Sao Januario Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Com os campeonatos suspensos, os jogadores do Vasco foram liberados dos treinamentos desde a última terça-feira (17), mas tentam manter a forma e se precaver do novo coronavírus nesse período de pausa com auxílio do clube.

O Vasco adotou uma cartilha de procedimentos elaborada em sinergia entre os departamentos médico, preparação física, fisiologia, nutrição e psicologia para ser adotada pelos atletas no período de quarentena e precaução ao covid-19.

Muitos estão se exercitado dentro de suas residências para manter a forma, casos de Leandro Castan, Germán Cano, Fellipe Bastos, Martín Benítez, Marcos Júnior, Henrique e Tiago Reis. Alguns deles com preparadores físicos particulares.

"Foi uma cartilha desenvolvida pelo departamento médico e que envolveu quase todos os setores na parte da medicina. Ela orienta sobre os principais sintomas, a forma de prevenção, o que fazer, quem procurar em caso de suspeita", disse Marcos Teixeira, diretor médico do Vasco, à reportagem.

"Tem a parte da fisioterapia, mostrando algumas atividades de mobilidade articular, exercícios fisioterápicos. O pessoal da preparação física desenvolveu exercícios diários para que os atletas não permaneçam parados. Eles não envolvem a necessidade de aparelho, serve para qualquer jogador, tendo academia em casa ou não, campo em casa ou não. Tem a parte nutricional também, para que não ganhem peso neste período sem atividades de alto rendimento. Então, é uma cartilha bem ampla no intuito de minimizar ao máximo esse período de inatividade", completou.

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Os jogadores lesionados ou que ainda estão em processo de transição ganharam trabalhos específicos, casos do atacante Talles Magno e do zagueiro Breno. Já o lateral-esquerdo Ramon, que passou por cirurgia no joelho direito recentemente, é orientado pelo médico que o operou.

"Desenvolvemos atividades específicas para grupos especiais. A gente vai na casa de alguns deles e, em outros casos, disponibilizamos nosso espaço para fazer as atividades. Mas vale ressaltar que é um grupo muito pequeno, onde tomamos todas as precauções, mantemos a distância, porque o que a gente não quer é esse contato direto entre jogadores, comissão técnica", disse Teixeira.

Os treinamentos do Vasco estavam suspensos, a princípio, até a próxima segunda-feira (23). Nesta sexta (20), porém, o clube anunciou que manterá a pausa das atividades por tempo indeterminado.

Além do cancelamento dos treinos no CT do Almirante, o time cruz-maltino fechou as sedes da Lagoa e do Calabouço e está operando em São Januário com uma equipe bem reduzida de funcionários, que estão se revezando em sistema de rodízio. Outros trabalham no esquema de home office.