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Futebol

Vasco conta com retorno de Guarín, e colombiano é aguardado no Brasil

Segundo vice-presidente do clube, jogador resolve trâmites burocráticos para sair de seu país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 14:45

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 14:45

Fredy Guarín está na Colômbia há duas semanas resolvendo problemas particulares e é aguardado no Vasco
Fredy Guarín está na Colômbia há duas semanas resolvendo problemas particulares e é aguardado no Vasco Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco segue contando com Fredy Guarín. Há duas semanas na Colômbia resolvendo problemas particulares, o meia tem o retorno para o Brasil aguardado pelos dirigentes para dar início aos trabalhos visando ao Campeonato Brasileiro.
Vice-presidente de futebol cruz-maltino, José Luiz Moreira revelou que o jogador resolve trâmites burocráticos para sair de seu país, uma vez que há restrições diplomáticas em virtude da pandemia do coronavírus.
"Ele é jogador do Vasco. Contamos sempre com ele. O Guarín teve problemas particulares e vamos aguardar. Ele está resolvendo as questões para sair da Colômbia por conta do coronavírus", declarou o dirigente.
Há, inclusive, uma expectativa de que Guarín retorne ao Rio de Janeiro já nesta semana, mas ainda não existe uma confirmação se isso, de fato, irá acontecer.

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O colombiano viajou para seu país natal no último dia 12 cercado de mistério. Nem ele e nem o Vasco estipularam um prazo para seu retorno e, mesmo tendo renovado seu contrato no início do ano até 2022, sua permanência se tornou uma incógnita.
Na véspera da viagem, Guarín fez uma live ao lado do funkeiro MC Darlan, onde declarou em tom de suspense: "Eu vou, mas volto".
Guarín chegou ao Cruz-maltino no final do ano passado e disputou 15 partidas e fez três gols até aqui. Ele está com 34 anos.

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