Vasco arranca empate do Santos na Vila Belmiro e se mantém no G-4

Santos e Vasco empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (02), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O Peixe esteve duas vezes à frente do placar, mas viu o Gigante da Colina reagir e buscar o empate.
Os dois tentos marcados pelos cariocas tiveram a consulta da arbitragem de vídeo, gerando muitas reclamações dos santistas, que teve marcações decisivas contrárias em quatro das sete partidas neste Brasileirão. Nos dois casos a interferência do VAR foi acertada.
O JOGO
Diferentemente da partida contra o Flamengo, no último domingo (30), o Santos não fez tanta pressão ofensiva contra o Vasco da Gama. No entanto, o Peixe foi aplicado taticamente no primeiro tempo. Trocando mais passes e dominando o meio-campo, setor mais carente do clube até essa altura da temporada, o Alvinegro Praiano abriu o placar aos 21 minutos. Após a defesa cruz-maltina cortar a cobrança uma cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou para Soteldo pela esquerda, que cruzou na cabeça de Lucas Veríssimo, que abriu o placar.
Aos 41 minutos de jogo, o Vasco aproveitou a bola parada. Em escanteio cobrado pela esquerda, Ygor cabeceou para a pequena área e Fellipe Bastos completou para o gol. Inicialmente o assistente assinalou impedimento, mas o lance foi checado pelo VAR, que confirmou o tento vascaíno.
O que faltou de pressão para o Santos no primeiro tempo, sobrou nos minutos iniciais do segundo. Nos primeiros minutos, o Peixe criou duas boas oportunidades, uma delas em falta frontal pela esquerda, com Soteldo exigindo uma boa defesa de Fernando Miguel. Aos 17 minutos da etapa final, um novo tiro livre próximo a área, mas dessa vez pela direita, dessa vez Marinho cobrou com perfeição e ampliou para o Peixe.
Após marcar o gol o Santos diminuiu o ritmo ofensivo, o Vasco passou a ganhar campo, mas não criava oportunidades claras de gol. Porém, aos 28 minutos do segundo tempo, o VAR entrou novamente em ação contra o Peixe. Assim como no primeiro gol, o lance iniciou em uma bola parada, com escanteio cobrado pelo lado direito e o volante Alison, que iniciou a partida como zagueiro, levou a mão a bola e consultado o monitor a arbitragem assinalou pênalti. Germán Cano bateu no canto direito do goleiro João Paulo, que foi na bola, mas não defendeu.
O Vasco teve bons contra-ataques no fim do jogo, mas não conseguiu virar o jogo. Ribamar teve a bola do jogo nos pés, mas se atrapalhou e o Cruz-maltino não conseguiu o gol na sequência.