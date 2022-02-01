Vargas sobre lesão no joelho e não tem previsão de volta ao Atlético-MG

O Atlético-MG tem um problema importante no seu ataque neste início de ano. O atacante chileno Eduardo Vargas sofreu uma lesão no joelho esquerdo enquanto estava defendendo a seleção do seu país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele foi desconvocado e "devolvido" ao Galo para iniciar o tratamento.

Vargas sentiu o problema atuando última quinta-feira, 27 de janeiro, contra a Argentina, quando o Chile foi derrotado em casa pelos argentinos. O diagnóstico, divulgado pelo clube alvinegro nesta terça, 1º de fevereiro, é de uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo. Esse tipo de problema, em casos mais graves, pode deixar Vargas fora do time por um período de 6 a 8 meses. Todavia, o Atlético disse que caso de Vargas não é cirúrgico. O atacante fará um tratamento conservador na fisioterapia, e não tem previsão de retorno.

Dodô também preocupa

Já o lateral-esquerdo Dodô, também apresentou um problema no joelho, mas não teve lesão diagnosticada. Ele reclamou de dores no joelho esquerdo durante um treinamento na Cidade do Galo e ficou fora da viagem para Uberlândia, onde o Galo encara o time da casa nesta quarta-feira. O jogador está entregue à fisioterapia para um trabalho de reequilíbrio muscular.