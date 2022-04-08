Vargas, Réver e Zaracho treinam e podem estar na estreia do Atlético-MG no Brasileirão

O Atlético-MG pode ter novidades para a estreia do time no Campeonato Brasileiro, neste domingo, 10 de abril, contra o Internacional, no Mineirão. O atacante Eduardo Vargas recuperou de uma virose que o tirou dos últimos dois jogos da equipe e deve ser relacionado para o duelo com o Colorado. Além de Vargas, o alvinegro tem chances de contar com outros dois jogadores que não viajaram para a Colômbia para jogar a Libertadores: Matías Zaracho e Réver, que foram poupados por desgaste físico. Eles treinaram normalmente nesta sexta-feira, 8 de abril, na Cidade do Galo e podem aparecer entre os relacionados. O Galo chegou de Ibagué, na Colômbia na madrugada desta sexta, 8, com o elenco desgastado pela viagem após a vitória sobre o Tolima, pela Libertadores. O treino para quem jogou foi regenerativo. Com esse cenário, um provável Galo podd ter: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio) e Nacho; Zaracho, Hulk e Keno.