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Vargas, Réver e Zaracho treinam e podem estar na estreia do Atlético-MG no Brasileirão

O trio ficou de fora do duelo pela Libertadores contra o Tolima e podem ficar à disposição de Antonio Mohamed para o jogo contra o Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 19:57

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 19:57

O Atlético-MG pode ter novidades para a estreia do time no Campeonato Brasileiro, neste domingo, 10 de abril, contra o Internacional, no Mineirão. O atacante Eduardo Vargas recuperou de uma virose que o tirou dos últimos dois jogos da equipe e deve ser relacionado para o duelo com o Colorado. Além de Vargas, o alvinegro tem chances de contar com outros dois jogadores que não viajaram para a Colômbia para jogar a Libertadores: Matías Zaracho e Réver, que foram poupados por desgaste físico. Eles treinaram normalmente nesta sexta-feira, 8 de abril, na Cidade do Galo e podem aparecer entre os relacionados. O Galo chegou de Ibagué, na Colômbia na madrugada desta sexta, 8, com o elenco desgastado pela viagem após a vitória sobre o Tolima, pela Libertadores. O treino para quem jogou foi regenerativo. Com esse cenário, um provável Galo podd ter: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio) e Nacho; Zaracho, Hulk e Keno.
Crédito: VargasserecuperoudeumavirosequeodeixoudeforadedoisjogosdoGalo-(BrunoCantini/Atlético-MG

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