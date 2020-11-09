Vargas já treina no Galo e assume a camisa 10 do time alvinegro

O atacante Eduardo Vargas ainda não foi apresentado pelo Atlético-MG, mas já está trabalhando na Cidade do Galo, CT do clube mineiro. E, o jogador já recebeu uma honraria: vai usar a camisa 10 do alvinegro, número que era de Cazares. O Twitter do clube postou uma foto da vaga 10 de um estacionamento reservada com a bandeira do Chile e em seguida um vídeo. Ambos podem ser vistos abaixo. Em entrevista à TV Galo, Vargas disse ser um camisa “9” clássico, referência na grande área. -Sou um 9, um 9 clássico, às vezes caio para o meio-campo para buscar a bola, mas sempre estou ali na área para tentar fazer gol-disse. O chileno relatou a conversa que teve com Sampaoli antes de aceitar a proposta atleticana, sendo que o treinador foi decisivo em sua vinda para o clube alvinegro, já que ambos tiveram uma parceria de sucesso entre 2011 a 2015, com as conquistas da da Copa Sul-Americana pela Universidad de Chile, e da Copa América, com a seleção chilena. - Sim, eu falei com ele. Ele me motivou muito na conversa que tivemos juntos e é isso. Estou muito contente de estar aqui com ele. Vou dar o meu melhor- completou. Eduardo Vargas será apresentado nesta semana e ainda aguarda regularização do seu contrato na CBF, para publicação no no BID, ficando livre para atuar. - Estou muito contente em vestir essa camisa do Atlético. Estou muito ansioso para poder entrar em campo. Vou dar meu melhor e espero fazer muitos gols com essa camisa - concluiu Vargas. O Atlético-MG vai tentar até sexta-feira, 13, registrar o atleta para que ele possa estrear contra o Corinthians, sábado, 14, em São Paulo, às 19h, pela 21ª rodada do Brasileirão.