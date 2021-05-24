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futebol

Vargas é convocado pelo Chile e ficará dois jogos longe do Galo

O alvinegro não contará com o atacante em duelos contra o Remo, pela Copa do Brasil, e Sport-PE, no Brasileirão...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 18:02
Crédito: Vargas servirá à seleção do seu país e desfalcará o time mineiro no Brasileiro e Copa do Brasil- (Pedro SouzaAtlético-MG
O Atlético-MG terá mais um desfalque por conta de convocações de seus atletas. Depois de Junior Alonso, que irá defender o Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o chileno Vargas também foi convocado para servir ao Chile. O atacante alvinegro vai encarar a Argentina, no dia 3 de junho, no estádio Único Santiago del Estero, a 1.000 km de Buenos Aires. Cinco dias depois, a La Roja receberá a Bolívia no Estádio Nacional de Santiago. Assim, Vargas não encara o Remo, no dia 2 de junho, pela Copa do Brasil, e Sport-PE, 6 do mesmo mês, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. O atacante será o terceiro desfalque confirmado do time alvinegro por conta de jogos das seleções. Além de Vargas e Junior Alonso, Guilherme Arana irá servir à seleção olímpica nos testes finais para a escolha do grupo que irá disputar os Jogos de Tóquio, em julho.

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