Vargas é convocado pelo Chile e ficará dois jogos longe do Galo

O Atlético-MG terá mais um desfalque por conta de convocações de seus atletas. Depois de Junior Alonso, que irá defender o Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o chileno Vargas também foi convocado para servir ao Chile. O atacante alvinegro vai encarar a Argentina, no dia 3 de junho, no estádio Único Santiago del Estero, a 1.000 km de Buenos Aires. Cinco dias depois, a La Roja receberá a Bolívia no Estádio Nacional de Santiago. Assim, Vargas não encara o Remo, no dia 2 de junho, pela Copa do Brasil, e Sport-PE, 6 do mesmo mês, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. O atacante será o terceiro desfalque confirmado do time alvinegro por conta de jogos das seleções. Além de Vargas e Junior Alonso, Guilherme Arana irá servir à seleção olímpica nos testes finais para a escolha do grupo que irá disputar os Jogos de Tóquio, em julho.