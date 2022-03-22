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Vargas e Atlético-MG iniciam conversas para a renovação de contrato do atacante

O jogador, de 32 anos, tem vínculo com o alvinegro até o fim de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 14:20

Publicado em 22 de Março de 2022 às 14:20

O chileno Vargas não estará nas semifinais do Campeonato Mineiro, contra a Caldense, pois foi convocado pela seleção chilena para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Todavia, o jogador já iniciou conversas com o Atlético-MG com para a renovação do seu contrato, que vence no fim deste ano. Clube e jogador já manifestaram interesse em estender o vínculo. O Galo quer resolver logo a situação, pois Vargas poderá assinar um pré-contrato com outra equipe já no meio do ano. E as boas atuações de 2021 e neste ano, incentivam o alvinegro ainda mais a tentar ficar com o jogador. O chileno entrou em campo 10 vezes este ano e foi essencial em jogos duros como a final da Supercopa, dando passe para o do gol de empate de Hulk contra o Flamengo, assistência diante do Pouso Alegre e um golaço diante da Caldense. Aos 32 anos, Eduardo Vargas fez 64 jogos e 16 gols com a camisa do Galo. A diretoria alvinegra já renovou os acordos com Everson, Rafael e Hulk.
Crédito: OchilenoestánoGalodesde2020esetornoupeçaimportantenasconquistasalvinegras-(Foto:PedroSouza/Altético-MG

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