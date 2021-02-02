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Vargas crê que disputa do título será até a última rodada e confia na força do Galo: 'Só depende de nós'

O chileno demonstra confiança, mas também fez uma autocobrança com o próprio desempenho e diz que não há falta de vontade no ataque alvinegro...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 17:22

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:22

O chileno Eduardo Vargas chegou ao Atlético-MG gerando expectativas quanto ao seu desempenho na equipe mineira. Conhecido por jornadas vencedoras com Jorge Sampaoli, Vargas ainda não teve jogos com grande brilhantismo. Em 11 partidas pelo alvinegro, marcou dois gols. E, o atacante tem se cobrado para render mais. Ele admite que há uma entrega pior do que o ataque pode render, mas garante que não é por falta de vontade. O jogador do Galo também acredita que o título será disputado até o fim do campeonato, com o alvinegro se mantendo na briga. Confira as declarações de Vargas nos dois vídeos desta nota. Vargas fez apenas dois gols em 11 jogos pelo Galo e se cobrou para melhorar o desempenho-(Bruno Cantini/Agência Galo)

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