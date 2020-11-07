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futebol

Vargas chega e Belo Horizonte para exames e assinar com o Galo

O jogador foi contratado pelo Atlético-MG a pedido de Jorge Sampaoli e terá vínculo com o clube mineiro por duas temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 18:30

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:30

Crédito: Franck Fife / AFP
O atacante Eduardo Vargas, novo reforço do Atlético-MG, já está em Belo Horizonte. O jogador chegou a Belo Horizonte na tarde deste sábado, 7 de novembro, vindo do México, onde defendia o Tigres.
Vargas acertou contrato de dois anos com o Galo e passará por exames antes de assinar compromisso com o time alvinegro. O Atlético-MG pagou ao Tigres cerca de 2 milhões de dólares(R$ 11 milhões) pelo jogador, de 30 anos, que tinha contrato com os mexicanos até o fim deste ano.
A vinda do chileno foi outro pedido de Jorge Sampaoli e sua contratação deve encerrar o ciclo de aquisições do clube mineiro na temporada. Eduardo Vargas é o 11º reforço da “Era Sampaoli”, e o 19º contratado pelo Atlético em 2020. Ele deve estrear logo com a camisa alvinegra. A previsão é que esteja apto para jogar contra o Corinthians, no próximo sábado, 14 de novembro, em São Paulo.

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