Vargas chega e Belo Horizonte para exames e assinar com o Galo

O atacante Eduardo Vargas, novo reforço do Atlético-MG, já está em Belo Horizonte. O jogador chegou a Belo Horizonte na tarde deste sábado, 7 de novembro, vindo do México, onde defendia o Tigres.
Vargas acertou contrato de dois anos com o Galo e passará por exames antes de assinar compromisso com o time alvinegro. O Atlético-MG pagou ao Tigres cerca de 2 milhões de dólares(R$ 11 milhões) pelo jogador, de 30 anos, que tinha contrato com os mexicanos até o fim deste ano.
A vinda do chileno foi outro pedido de Jorge Sampaoli e sua contratação deve encerrar o ciclo de aquisições do clube mineiro na temporada. Eduardo Vargas é o 11º reforço da “Era Sampaoli”, e o 19º contratado pelo Atlético em 2020. Ele deve estrear logo com a camisa alvinegra. A previsão é que esteja apto para jogar contra o Corinthians, no próximo sábado, 14 de novembro, em São Paulo.