Vargas chega e Belo Horizonte para exames e assinar com o Galo

Crédito: Franck Fife / AFP

O atacante Eduardo Vargas, novo reforço do Atlético-MG, já está em Belo Horizonte. O jogador chegou a Belo Horizonte na tarde deste sábado, 7 de novembro, vindo do México, onde defendia o Tigres.

Vargas acertou contrato de dois anos com o Galo e passará por exames antes de assinar compromisso com o time alvinegro. O Atlético-MG pagou ao Tigres cerca de 2 milhões de dólares(R$ 11 milhões) pelo jogador, de 30 anos, que tinha contrato com os mexicanos até o fim deste ano.