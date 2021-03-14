Vargas celebra gol 150 e fala de volta antecipada das férias

Crédito: O gol de Vargas contra o Patrocinense foi o de número 150 na carreira do chileno-(Pedro Souza/Atlético-MG

O atacante chileno Eduardo Vargas chegou aos 150 gols na carreira. Retornando de forma antecipada após um período de férias dado ao elenco principal, o atleta foi responsável pelo segundo gol da equipe na vitória por 3 a 1 sobre a Patrocinense. No lance, o camisa 10 arrancou em velocidade, invadiu a área e chutou forte cruzado sem chances de defesa para o goleiro Thiago Passos.

A volta antecipada das férias foi uma autocobrança do jogador, que não ficou satisfeito com o seu desempenho na temporada passada e queria estar em melhor forma este ano.

-Eu peguei só cinco dias de férias, porque eu quero melhorar. Quando cheguei aqui, joguei, mas não me senti muito feliz por meus jogos. Por isso voltei mais cedo, para treinar, trabalhar e começar de novo. Feliz pelo gol e pelo time ter vencido. Vamos seguir - disse Eduardo Vargas. Vargas possui um carreira extensa e vitoriosa tanto nos clubes quanto na Seleção Chilena. Pelo esquadrão nacional, o jogador disputou 93 partidas e marcou 38 gols, tendo ainda no currículo as conquistas da Copa América em 2015 e 2016. Nos clubes, o melhor momento foi no Tigres onde balançou as redes 42 vezes e se tornou ídolo do torcedor mexicano principalmente pelas conquistas dos três títulos nacionais onde foi peça fundamental da equipe de Tuca Ferreti.