Varela celebra título do Aspirantes e gol na final: 'Coroou a nossa grande campanha'

Crédito: Varela tem quatro jogos entre os profissionais (Divulgação/Grêmio

Se em parte considerável da temporada 2021 o time profissional do Grêmio tem dado poucos motivos de comemoração para seu torcedor, na base o Imortal deu uma importante alegria na última quarta-feira ao faturar o Brasileirão de Aspirantes. Na partida decisiva, o tricolor goleou o Ceará por 4 a 1 e ficou com o título mesmo tendo perdido o embate de ida por 2 a 1 como visitante. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSUm dos personagens da grande final foi o meia Varela, autor de um dos gols da equipe gaúcha. Com três gols marcados na competição, contando o da grande final e também na semifinal diante do Avaí, o jogador comemorou a conquista exaltando a força coletiva:

- É um grande título, motivo de muito orgulho. Tivemos um adversário duro pela frente, que foi o Ceará, valorizando ainda mais a conquista. Fico feliz por ter marcado o gol na final, mas o mais importante foi o nosso desempenho coletivo. Um grupo muito unido que desde o início mostrou que brigaria pelo título. Felizmente a campanha foi coroada com uma grande exibição na Arena.

Varela, que chegou ao clube em 2017 e tem contrato até o fim de 2023, se reapresentará na próxima sexta-feira (29). O atleta, que já participou do elenco profissional em compromissos do primeiro semestre, pode ser integrado ao grupo do técnico Vagner Mancini ou disputar a Copa FGF.

Sobre o tema, ele entende que, no fim das contas, o mais importante é ele alimentar o sentimento de que está dando a contribuição desejada pelo clube, seja entre os profissionais na luta contra o rebaixamento ou na disputa da copa estadual.