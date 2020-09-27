Vardy marca três e Leicester massacra City fora de casa

O Leicester massacrou o Manchester City fora de casa após um ótimo segundo tempo da equipe comandada por Brendan Rodgers. Após sair perdendo, Foxes viram partida, Vardy é o grande destaque com hat-trick, Maddison marca após período lesionado e fecham o placar em 5 a 2.
EQUILÍBRIOLogo aos três minutos de partida, o Manchester City abriu o placar com Mahrez aproveitando rebote após cobrança de escanteio. Os mandantes tinham mais controle da partida, mas o Leicester sofreu pênalti aos 37 minutos e a cobrança foi convertida por Vardy, carrasco do time dirigido por Pep Guardiola.
SEMPRE ELEApós o bom final da primeira etapa, os Foxes começaram com tudo e aos oito minutos, o camisa nove marcou um golaço de letra após receber um cruzamento rasteiro de Castagne. No ataque seguinte, Barnes finalizou de fora da área e obrigou Éderson a realizar grande defesa. E em nova penalidade, Vardy marcou seu terceiro gol no duelo.
SEM CHANCESSem causar perigo ao Leicester, os visitantes ampliaram o marcador aos 37 minutos com Maddison fazendo um golaço em linda jogada individual e finalizando de fora da área sem chances para o goleiro brasileiro. O camisa 10 que passou o final da última temporada lesionado, conseguiu sua redenção. Aké fez mais um para os Citzens de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 42, Tielemans fechou o placar após converter o terceiro pênalti do jogo.