futebol

Vardy marca três e Leicester massacra City fora de casa

Manchester City sai na frente, mas faz péssimo segundo tempo em grande partida de Jamie Vardy. Foxes conseguem se impor após eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Arsenal...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 14:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 14:21
Crédito: Leicester surpreende Manchester City fora de casa e aplica goleada no time de Guardiola (AFP
O Leicester massacrou o Manchester City fora de casa após um ótimo segundo tempo da equipe comandada por Brendan Rodgers. Após sair perdendo, Foxes viram partida, Vardy é o grande destaque com hat-trick, Maddison marca após período lesionado e fecham o placar em 5 a 2.
EQUILÍBRIOLogo aos três minutos de partida, o Manchester City abriu o placar com Mahrez aproveitando rebote após cobrança de escanteio. Os mandantes tinham mais controle da partida, mas o Leicester sofreu pênalti aos 37 minutos e a cobrança foi convertida por Vardy, carrasco do time dirigido por Pep Guardiola.
SEMPRE ELEApós o bom final da primeira etapa, os Foxes começaram com tudo e aos oito minutos, o camisa nove marcou um golaço de letra após receber um cruzamento rasteiro de Castagne. No ataque seguinte, Barnes finalizou de fora da área e obrigou Éderson a realizar grande defesa. E em nova penalidade, Vardy marcou seu terceiro gol no duelo.
SEM CHANCESSem causar perigo ao Leicester, os visitantes ampliaram o marcador aos 37 minutos com Maddison fazendo um golaço em linda jogada individual e finalizando de fora da área sem chances para o goleiro brasileiro. O camisa 10 que passou o final da última temporada lesionado, conseguiu sua redenção. Aké fez mais um para os Citzens de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 42, Tielemans fechou o placar após converter o terceiro pênalti do jogo.

