Vardy faz dois, Leicester vence e começa com tudo na Premier League

Crédito: Castagne foi responsável por abrir a porteira para o Leicester (TIM KEETON / POOL / AFP

O Leicester começou com tudo na atual edição do Campeonato Inglês, se impôs dentro de campo e venceu o West Bromwich por 3 a 0 na estreia da temporada. Vardy, artilheiro da última edição da Premier League, foi o grande destaque do duelo marcando dois gols de pênalti e brigando por artilharia com Salah.

VISITANTE PERIGOSOO Leicester foi superior ao West Bromwich na primeira etapa e foi quem chegou com mais perigo ao gol adversário com grande chance desperdiçada por Barnes. O meio-campista aproveitou cruzamento da direita e finalizou com força, mas em cima de Johnstone para fazer boa defesa. Já o time da casa teve a melhor chance com o brasileiro Matheus Pereira chutando cruzado aos 40 minutos para Schmeichel afastar o perigo com o pé esquerdo.

DOMÍNIO TOTALApesar do empate, o segundo tempo foi de total domínio dos Foxes na partida e mostraram um forte ímpeto ofensivo na volta do intervalo. Logo aos 10 minutos, os visitantes abriram o placar com gol do estreante Castagne que aproveitou cruzamento da esquerda e abriu a porteira para a equipe de Brandon Rodgers.