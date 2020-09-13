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futebol

Vardy faz dois, Leicester vence e começa com tudo na Premier League

Time de Brandon Rodgers só conseguiu marcar gols no segundo tempo, mas pressionou e não deu chances ao rival. Artilheiro marcou dois gols de pênalti na primeira rodada...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 11:52
Crédito: Castagne foi responsável por abrir a porteira para o Leicester (TIM KEETON / POOL / AFP
O Leicester começou com tudo na atual edição do Campeonato Inglês, se impôs dentro de campo e venceu o West Bromwich por 3 a 0 na estreia da temporada. Vardy, artilheiro da última edição da Premier League, foi o grande destaque do duelo marcando dois gols de pênalti e brigando por artilharia com Salah.
VISITANTE PERIGOSOO Leicester foi superior ao West Bromwich na primeira etapa e foi quem chegou com mais perigo ao gol adversário com grande chance desperdiçada por Barnes. O meio-campista aproveitou cruzamento da direita e finalizou com força, mas em cima de Johnstone para fazer boa defesa. Já o time da casa teve a melhor chance com o brasileiro Matheus Pereira chutando cruzado aos 40 minutos para Schmeichel afastar o perigo com o pé esquerdo.
DOMÍNIO TOTALApesar do empate, o segundo tempo foi de total domínio dos Foxes na partida e mostraram um forte ímpeto ofensivo na volta do intervalo. Logo aos 10 minutos, os visitantes abriram o placar com gol do estreante Castagne que aproveitou cruzamento da esquerda e abriu a porteira para a equipe de Brandon Rodgers.
VARDY ARTILHEIROO artilheiro do último Campeonato Inglês voltou com tudo e na primeira rodada já marcou dois gols de pênaltis aos 28 e 39 minutos e encostou em Salah na briga pela artilharia da atual edição. O Leicester começou a Premier League com tudo contra o West Brom que acabou de subir para a primeira divisão.

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