Varane relembra dia em que falhou e Real foi eliminado para o City

Crédito: PETER POWELL / AFP

Cerca de um mês após eliminação do Real Madrid para o Manchester City na Liga dos Campeões e uma partida muito ruim de Varane, o zagueiro francês admitiu, em entrevista à “beIN Sports”, que foi difícil digerir a derrota. No entanto, o defensor tem a cabeça no lugar e já mira os objetivos e desafios que terá no futuro com a camisa merengue.- Logo após o jogo, eu queria sair e assumir os erros que cometi. Os dias seguintes foram difíceis, tive que digerir, pois nos custou muito. Mas você tem que superar isso e olhar para frente. Este é o futebol de elite.

O francês também comentou sobre sua parceria de sucesso com o capitão Sergio Ramos e destacou seu papel na equipe.

- Somos complementares na forma de jogar, temos qualidades que combinam bem. Jogamos juntos há anos e dá para imaginar que nos conhecemos bem. Ele é o capitão, mas eu também sou um líder do meu jeito.