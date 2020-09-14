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futebol

Varane relembra dia em que falhou e Real foi eliminado para o City

Defensor francês diz que eliminação na Liga dos Campeões foi difícil de digerir, mas que mira nos próximos objetivos que pretende alcançar vestindo a camisa do Real Madrid...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 08:45

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 08:45
Crédito: PETER POWELL / AFP
Cerca de um mês após eliminação do Real Madrid para o Manchester City na Liga dos Campeões e uma partida muito ruim de Varane, o zagueiro francês admitiu, em entrevista à “beIN Sports”, que foi difícil digerir a derrota. No entanto, o defensor tem a cabeça no lugar e já mira os objetivos e desafios que terá no futuro com a camisa merengue.- Logo após o jogo, eu queria sair e assumir os erros que cometi. Os dias seguintes foram difíceis, tive que digerir, pois nos custou muito. Mas você tem que superar isso e olhar para frente. Este é o futebol de elite.
O francês também comentou sobre sua parceria de sucesso com o capitão Sergio Ramos e destacou seu papel na equipe.
- Somos complementares na forma de jogar, temos qualidades que combinam bem. Jogamos juntos há anos e dá para imaginar que nos conhecemos bem. Ele é o capitão, mas eu também sou um líder do meu jeito.
Varane volta à campo no próximo dia 20 de setembro para a estreia do Real Madrid diante da Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. A equipe merengue defende o título da última temporada e encara um rival que foi muito bem no ano passado, mas que começou tropeçando diante do Valladolid.

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