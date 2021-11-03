Varane pode ficar até um mês fora do Manchester United após lesão contra a Atalanta

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Problemas para o técnico Ole Gunnar Solskjaer. Após sair de campo lesionado no empate do Manchester United com a Atalanta, na última terça-feira, pela Champions League, o zagueiro Raphaël Varane pode ser desfalque por até um mês, segundo a imprensa europeia.De acordo com o jornal "L'Équipe", a previsão é que Varane fique afastado dos gramados entre três e quatro semanas por conta de uma distensão muscular na coxa. O defensor jogou apenas 38 minutos, e deu lugar a Greenwood quando substituído.

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A dor de cabeça com a lesão de Varane não é só de Solskjaer, mas também de Didier Deschamps. O treinador da seleção francesa não poderá contar com o zagueiro nos dois últimos jogos das Eliminatórias Europeias neste mês. Apesar de ser líder do Grupo D, a França ainda não garantiu a vaga na Copa do Mundo.

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