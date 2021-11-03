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Varane pode ficar até um mês fora do Manchester United após lesão contra a Atalanta

Zagueiro francês teve problema muscular na coxa contra os italianos e será desfalque também para a seleção francesa nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Europeias...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 15:35

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 15:35

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Problemas para o técnico Ole Gunnar Solskjaer. Após sair de campo lesionado no empate do Manchester United com a Atalanta, na última terça-feira, pela Champions League, o zagueiro Raphaël Varane pode ser desfalque por até um mês, segundo a imprensa europeia.De acordo com o jornal "L'Équipe", a previsão é que Varane fique afastado dos gramados entre três e quatro semanas por conta de uma distensão muscular na coxa. O defensor jogou apenas 38 minutos, e deu lugar a Greenwood quando substituído.
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A dor de cabeça com a lesão de Varane não é só de Solskjaer, mas também de Didier Deschamps. O treinador da seleção francesa não poderá contar com o zagueiro nos dois últimos jogos das Eliminatórias Europeias neste mês. Apesar de ser líder do Grupo D, a França ainda não garantiu a vaga na Copa do Mundo.
+ Saiba quais jogadores teriam Bola de Ouro se não fosse a Era Messi/Cristiano Ronaldo
Esta é a segunda lesão de Raphaël Varane na temporada. A primeira foi na final da Nations League, na vitória da França sobre a Espanha, na última Data-Fifa. Na ocasião, o defensor teve problema na virilha, foi desfalque por duas semanas e perdeu três partidas dos Diabos Vermelhos.

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