Varane deve iniciar negociações com o Manchester United nesta semana

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Os representantes do zagueiro Raphael Varane devem iniciar as negociações com o Manchester United nesta semana, segundo o "The Mirror". O defensor do Real Madrid tem contrato até 2022, mas não tem interesse em renovar sua permanência na Espanha.Os Diabos Vermelhos buscam reforçar o sistema defensivo e o francês é o nome preferido do técnico Solskjaer para formar dupla com Harry Maguire no miolo da zaga. Além disso, o clube inglês também pensa na chegada de Trippier para a lateral direita.

> Veja a tabela da Eurocopa​​Varane já recusou uma oferta do Real Madrid para renovar sua estadia em Madrid por mais duas temporadas. Apesar do interesse de outras equipes, como o Paris Saint-Germain, o camisa cinco dará preferência por atuar na Premier League.