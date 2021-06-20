Varane deve iniciar negociações com o Manchester United nesta semana

Os representantes do zagueiro Raphael Varane devem iniciar as negociações com o Manchester United nesta semana, segundo o "The Mirror". O defensor do Real Madrid tem contrato até 2022, mas não tem interesse em renovar sua permanência na Espanha.Os Diabos Vermelhos buscam reforçar o sistema defensivo e o francês é o nome preferido do técnico Solskjaer para formar dupla com Harry Maguire no miolo da zaga. Além disso, o clube inglês também pensa na chegada de Trippier para a lateral direita.
> Veja a tabela da EurocopaVarane já recusou uma oferta do Real Madrid para renovar sua estadia em Madrid por mais duas temporadas. Apesar do interesse de outras equipes, como o Paris Saint-Germain, o camisa cinco dará preferência por atuar na Premier League.
Com isso, o Real Madrid pode perder seu segundo zagueiro na temporada após ter se despedido de Sergio Ramos. No entanto, o clube merengue já acertou a contratação de Alaba , além de contar com Militão e Nacho para o técnico Carlo Ancelotti.