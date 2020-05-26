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Varane conta sobre vontade de competir após dois meses sem futebol

Zagueiro francês está entusiasmado com volta dos treinos no Real Madrid e diz que irá em busca de vencer todas as competições. Discurso é adotado por todos do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 16:18

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 16:18

Crédito: Gabriel Bouys / AFP
O zagueiro Varane contou sobre a primeira semana de treinamentos em pequenos grupos de jogadores e afirmou que o grupo está com muita vontade de competir, em entrevista para a “Real Madrid TV”. Segundo o francês, a abstinência de futebol, após mais de dois meses de paralisação, faz a gana do elenco aumentar.
- Temos muita vontade de competir. O trabalho é a nossa maneira de ser e queremos sempre competir. Ficamos muito tempo sem jogar futebol, por isso queremos ganhar tudo, como sempre.
O campeão do mundo também contou sobre a preparação para a LaLiga que tem luz verde do governo para começar a partir do próximo dia oito de junho.
- Nos encontramos cada dia melhor. Trabalhamos muito o aspecto físico e estamos voltando a ter boas sensações com a bola e melhorar a nível tático para poder competir quando estivermos juntos.
Vontade parece ser a palavra chave do elenco do Real Madrid e todos os jogadores parecem adotar o mesmo discurso quando comentam sobre a volta das competições. Na última segunda-feira, Fede Valverde se disse entusiasmado para a volta da Liga dos Campeões. Além do torneio europeu, os merengues também fazem 11 jogos do Campeonato Espanhol e brigam pelo título contra o Barcelona.E MAIS:Juventus só aceita troca com Barcelona por ArthurEx-ídolo do Bayern, Lothar Matthaus diz sobre como tentar parar HaalandReinier vai ser incorporado aos treinos de Zidane, afirma jornalManchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy Sané E MAIS:

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