Varane conta sobre vontade de competir após dois meses sem futebol

Crédito: Gabriel Bouys / AFP

O zagueiro Varane contou sobre a primeira semana de treinamentos em pequenos grupos de jogadores e afirmou que o grupo está com muita vontade de competir, em entrevista para a “Real Madrid TV”. Segundo o francês, a abstinência de futebol, após mais de dois meses de paralisação, faz a gana do elenco aumentar.

- Temos muita vontade de competir. O trabalho é a nossa maneira de ser e queremos sempre competir. Ficamos muito tempo sem jogar futebol, por isso queremos ganhar tudo, como sempre.

O campeão do mundo também contou sobre a preparação para a LaLiga que tem luz verde do governo para começar a partir do próximo dia oito de junho.

- Nos encontramos cada dia melhor. Trabalhamos muito o aspecto físico e estamos voltando a ter boas sensações com a bola e melhorar a nível tático para poder competir quando estivermos juntos.