Varane chega ao Manchester United para realização de exames médicos

Crédito: PETER POWELL / AFP

O zagueiro Raphael Varane chegou no CT do Manchester United para a realização de exames médicos e assinar todas as formalidades para concretizar sua transferência, segundo a imprensa inglesa. O atleta espera iniciar os treinos com os novos companheiros nesta quarta-feira.Apesar do acordo entre os Diabos Vermelhos e o jogador estar fechado desde o último mês de julho, o francês teve que passar por um período de isolamento social ao deixar a Espanha e chegar na Inglaterra. Por conta deste tempo, o defensor ainda não foi apresentado como novo reforço.

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A expectativa do clube de Old Trafford é que Varane seja registrado como atleta do Manchester United nesta sexta-feira. Com isso, o atleta estaria disponível para entrar em campo pelo time comandado por Solskjaer no sábado, diante do Leeds.