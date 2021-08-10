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futebol

Varane chega ao Manchester United para realização de exames médicos

Defensor recém-contratado do Real Madrid terminou o período de isolamento social após chegar na Inglaterra e espera iniciar os treinamentos nesta quarta-feira...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 09:41

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 09:41
Crédito: PETER POWELL / AFP
O zagueiro Raphael Varane chegou no CT do Manchester United para a realização de exames médicos e assinar todas as formalidades para concretizar sua transferência, segundo a imprensa inglesa. O atleta espera iniciar os treinos com os novos companheiros nesta quarta-feira.Apesar do acordo entre os Diabos Vermelhos e o jogador estar fechado desde o último mês de julho, o francês teve que passar por um período de isolamento social ao deixar a Espanha e chegar na Inglaterra. Por conta deste tempo, o defensor ainda não foi apresentado como novo reforço.
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A expectativa do clube de Old Trafford é que Varane seja registrado como atleta do Manchester United nesta sexta-feira. Com isso, o atleta estaria disponível para entrar em campo pelo time comandado por Solskjaer no sábado, diante do Leeds.
No entanto, o técnico norueguês já afirmou que o recém-contratado deve iniciar a primeira partida no banco de reservas visto que não haverá tempo hábil para que o francês treine com os novos colegas a ponto de estar em sua melhor forma física e entrosado com os companheiros de equipe.

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