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futebol

VAR na Série B do Brasileirão é pedido por Geninho

Lances onde dois gols do Avaí diante do Confiança foram motivo de muita reclamação por parte do treinador Azzurra...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 16:21
Crédito: Divulgação/Avaí
A atuação do árbitro Lucas Canetto Bellote no empate em 2 a 2 entre Confiança e Avaí em partida onde dois gols do time catarinense foram anulados deixou o técnico Geninho bastante descontente.
Além dos lances anulados do Azzurra, um dos tentos da equipe adversária e outros momentos da partida disputada na Arena Batistão renderam muitas reclamações do treinador e também um pedido específico: a implantação do sistema do Árbitro de Vídeo na Série B do Campeonato Brasileiro:
- Foi uma arbitragem confusa. O lance do Pedro Castro é nítido, ele sai de trás. Tinha dois jogadores na frente dele. Um gol muito mal anulado. No gol do Rildo pode até se contestar. A linha da TV é colocada depois do passe, e aí mostra ele à frente. Se tivesse sido no momento do passe, ele talvez estivesse em posição legal. No gol do Confiança, o primeiro, o cara que cruza estava impedido. Ainda tivemos outros lances duvidosos. A arbitragem teve influência direta no resultado, principalmente quando se erra dois, três lances capitais. Isso tem sido recorrente na Série B. Penso que deveria ser colocado o VAR para que se evite esse tipo de erro. Está na hora, para que o campeonato não dê margem a ilação, que a CBF coloque o VAR na Série B.
Apesar dos lances onde ele considera que a arbitragem errou, Geninho pontuou que viu seus comandados fazerem uma boa partida. Seja no aspecto técnico como também na atitude diante da adversidade:
- Fizemos um bom jogo. Foi um dos nossos bons jogos. Tivemos alguns momentos de queda. Tivemos um bom primeiro tempo e criamos. Começamos o segundo tempo, mas em dois vacilos tomamos dois gols. Foi nosso pior momento. Depois mandamos no jogo. Tivemos muitas chances de gols no fim. A equipe foi buscar o resultado. Se tivesse alguém que merecesse a vitória, desta vez seria o Avaí - disse o treinador, completando:
- Gostei do espírito de luta. Tomou a virada, mas teve moral para empatar e tentar a virada. Tivemos vários lances de gol. Esse é o time que eu quero, que pode até arriscar e sofrer o gol. Eu quero um time que não se acomoda com o resultado negativo. O empate pode acontecer, mas nunca será isso que vamos buscar.

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