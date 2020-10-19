VAR, goleada histórica, novo líder do Brasileirão...Veja o que você perdeu no fim de semana!

Esteve desligado do esporte durante alguma parte do fim de semana? Se você perdeu algo, o LANCE! traz o resumo do que rolou de mais quente no sábado e no domingo. Teve polêmica com o árbitro de vídeo em São Paulo, goleada histórica do Flamengo em cima do Corinthians (Cássio desabafou depois dos cinco gols...), Palmeiras em sua quarta derrota seguida e um novo líder no Brasileirão. Confira tudo o que rolou!
Grêmio x VAR agita sábadoO São Paulo recebeu o Grêmio às 21h de sábado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e a partida acabou empatada por 0 a 0. No entanto, o Tricolor gaúcho não gostou nada do resultado, já que, em dois lances diferentes, pediu pênalti, não marcados pelo árbitro e muito menos pelo VAR, além de possíveis expulsões não dadas. Revoltado, Romildo Bolzan, presidente do clube, usou as redes sociais do Grêmio para reclamar da arbitragem e chamar o jogo de “assalto”.
Vale lembrar que houve troca na arbitragem na quinta-feira (15), quando Raí e Alexandre Pássaro estiveram na CBF para debater os erros de arbitragem em seus próprios jogos.
Corinthians leva maior goleada em sua arena, e Cássio desabafaO domingo não foi nada bom para o torcedor do Corinthians. Depois de ter conquistado uma importante vitória sobre o Athletico-PR, na estreia de Vagner Mancini, o Alvinegro levou uma goleada do Flamengo, placar final de 5 a 1, maior quantidade de gols já aplicada sobre o time em sua própria casa, a Neo Química Arena, desde a inauguração, em 2014.
Com o resultado, a equipe permanece com 18 pontos, na 14ª posição, dois pontos a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, o Furacão. Além disso, o desabafo do goleiro Cássio na saída do gramado também chamou atenção: ele disse que não se considera maior que o clube, se precisar ficar no banco não há problemas, que as críticas estão caindo todas em suas costas e, caso seja melhor, ele abre as portas para sair do Corinthians.Novo líder no Brasileirão com gol de artilheiroFalando em tabela, o Internacional venceu o Vasco por 2 a 0 (um dos gols dele, Thiago Galhardo, que agora soma 14 na competição) e é o líder do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. Em segundo, o Flamengo, com a mesma pontuação, seguido de Atlético-MG (31), São Paulo (27) e Santos (27). O Galo joga nesta segunda, às 20h, contra o Bahia, fora de casa.
Palmeiras perde do aniversariante Fortaleza e aumenta sequência negativaO Palmeiras perdeu mais uma, a quarta seguida, dessa vez diante do Fortaleza, por 2 a 0, fora de casa. Foi a quarta partida sem triunfo do time, que foi comandado por Andrey Lopes, já que Vanderlei Luxemburgo acabou demitido no meio da semana. O capitão Gustavo Gómez acabou expulso depois de “peitar” o árbitro, em uma das cenas que viralizaram no final de semana.
Volta ao mundo: confira principais resultadosPela quinta rodada da Premier League, Everton e Liverpool empataram por 2 a 2, enquanto o Manchester City venceu o Arsenal por 1 a 0. Chelsea e Southampton ficaram no 3 a 3 e o United goleou o Newcastle por 4 a 1. No Espanhol, o Atlético de Madrid venceu seu compromisso contra o Celta de Vigo por 2 a 0, mas Barcelona e Real Madrid foram derrotados.
No Calcio, a Juventus apenas empatou com o Crotone por 1 a 1, enquanto o Napoli goleou a Atalanta por 4 a 1 e a Roma aplicou 5 a 2 no Benevento. O Milan fez 2 a 1 na Internazionale, com dois de Ibrahimovic.
Brady vence duelo particular com RodgersEsta semana aconteceu o tão aguardado confronto entre Tom Brady e Aaron Rodgers, e o Tampa Bay Buccaneers se deu melhor no embate, deste domingo (18), contra o Green Bay Packers, no Raymond James Stadium, válido pela semana 6 da NFL. Vitória por 38 a 10, com direito a atuação dominante da defesa dos Bucs, interceptando Aaron Rodgers duas vezes.