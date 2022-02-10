'Vão jogar na Série C': Mourinho fica na bronca com jogadores da Roma após eliminação, revela jornal

O técnico José Mourinho não digeriu bem a eliminação da Roma na Copa da Itália para a Inter de Milão, na última terça-feira. Segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport", o comandante português chegou a dizer aos atletas, no vestiário, que eles deveriam jogar a Série C e que, nos últimos dois anos, a equipe tem se mostrado pequena diante dos times grandes. > De Michael Jackson a Lady Gaga: shows icônicos do intervalo do Super Bowl- Quero saber por que durante dois anos vocês se mostraram pequenos contra os grandes. Se somos pequenos, os árbitros nos tratam como pequenos! Eles tratam Roma como uma criança. O Inter é um super time, você tinha eles na sua frente e ao invés de encontrar as motivações certas, você se caga - teria dito Mourinho, no vestiário, segundo o jornal.
- O maior defeito de um homem é a falta de coragem, a falta de personalidade. Você tem medo de jogos como este? Então vá jogar na Série C, onde você nunca encontrará times com campeões, estádios de ponta, as pressões do grande futebol. Vocês são pessoas sem bolas. A pior coisa para um homem - teria falado o treinador.
> Veja e simule a tabela do ItalianoDepois da eliminação e da bronca recebida pelo treinador, a Roma volta a campo já neste domingo. Os comandados de José Mourinho enfrentam o Sassuolo no Estádio Città del Tricolore, às 14h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Atualmente, o time da capital ocupa a sétima posição da Lega Serie A.