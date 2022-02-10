'Vão jogar na Série C': Mourinho fica na bronca com jogadores da Roma após eliminação, revela jornal

O técnico José Mourinho não digeriu bem a eliminação da Roma na Copa da Itália para a Inter de Milão, na última terça-feira. Segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport", o comandante português chegou a dizer aos atletas, no vestiário, que eles deveriam jogar a Série C e que, nos últimos dois anos, a equipe tem se mostrado pequena diante dos times grandes. > De Michael Jackson a Lady Gaga: shows icônicos do intervalo do Super Bowl- Quero saber por que durante dois anos vocês se mostraram pequenos contra os grandes. Se somos pequenos, os árbitros nos tratam como pequenos! Eles tratam Roma como uma criança. O Inter é um super time, você tinha eles na sua frente e ao invés de encontrar as motivações certas, você se caga - teria dito Mourinho, no vestiário, segundo o jornal.