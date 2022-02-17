Vão ficar por muito tempo? Veja a duração dos contratos dos jovens que podem ser novas opções do São Paulo

Crias da base do São Paulo podem ser apontadas como novas opções para o elenco de Rogério Ceni no profissional na temporada 2022. Nomes como Caio, Lucas Beraldo, Pablo Maia e Léo Silva são os grandes destaques.O São Paulo pretende acertar um vínculo de cinco anos com o atacante Caio, cria de Cotia. De acordo com informações divulgadas pelo GE, o clube irá marcar uma reunião na próxima semana para tentar renovar o contrato do jovem atleta com o clube.Caio completará 19 anos no próximo sábado (19), assim, fica disponível para seu primeiro contrato profissional com a equipe. Em 2021, o atacante acertou uma renovação com o contrato não-profissional até 2024. O jogador foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, sendo autor de quatro gols em oito jogos.Promovido ao profissional nesta temporada, já atuou pelo Campeonato Paulista 2022, na partida contra o Ituano.Lucas Beraldo, por sua vez, já participou de treinos pelo profissional este ano. Com 18 anos, o zagueiro tem contrato com o São Paulo até fevereiro de 2024. + Veja a situação do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O atleta foi inscrito por Rogério Ceni na lista B para integrar o elenco no Paulistão, mas ainda não atuou em nenhuma partida. Lucas Beraldo atuou em sete jogos pela Copinha e foi autor de um gol.Pablo Maia foi capitão do Sub-20 do Tricolor até a derrota nas semifinais da Copa São Paulo, onde a equipe foi desclassificada após perder para o Palmeiras. O desempenho do jogador chamou a atenção de Rogério Ceni, que o convocou para disputar o Campeonato Paulista junto ao elenco profissional. Nascido em 2002, já atuou em dois jogos pelo Paulistão nesta temporada.Pablo foi escalado para a partida contra o Ituano e contra a Ponte Preta, onde quase marcou um gol com um chute de fora da área. Seu contrato com o São Paulo acaba em setembro de 2023.Por fim, Léo foi outra cria de Cotia escolhida por Ceni para integrar treinos pelo profissional. Com 19 anos, o jogador atua como volante e tem contrato com o clube até março de 2023.Todos esses nomes podem ser opções do treinador para manter o rodízio de jogadores que tem adotado no Paulista. O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (17), às 21h30, contra o Inter de Limeira, no Estádio do Morumbi.