Vão dar trabalho? Veja como chegam os times pequenos do Rio no Campeonato Carioca

Crédito: Medalhões como Jucilei e Marcelo Mattos vão disputar o Carioca 2021. Montagem Lance! Fotos: Divulgação / Boavista ; Divulgação / Bangu

Após cinco dias do término da temporada 2020, o Campeonato Carioca 2021 já vai começar. Além de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, outras oito equipes com menos expressão vão disputar a Taça Guanabara. Assim, os times pequenos do Estado se reforçaram para darem trabalho aos favoritos e, quem sabe, conseguirem algo maior na competição.

Os oito clubes que vão rivalizar entre si e duelar contra os quatro grandes são: Bangu, Boavista, Macaé, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Resende e Volta Redonda.

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BANGU

O Alvirrubro suburbano chega no Carioca regido pela base: o técnico Marcelo Marelli - que também veio do sub-20 - tem a sua disposição mais de 10 atletas formados nas categorias de base do clube.

Além disso, a equipe de Moça Bonita conta novamente com o volante Marcelo Mattos para a disputa da competição. O jogador de 37 anos, já foi campeão brasileiro pelo Corinthians, em 2005, e também atuou por Botafogo e Vasco ao longo da carreira. Em semana de preparação para a 1ª rodada do campeonato, o Bangu venceu o time sub-23 do Fluminense por 1 a 0, em jogo-treino no CT Carlos Castilho.

No último Carioca, o Bangu terminou na 8ª colocação geral com 13 pontos. A campanha, contou com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 11 jogos.

BOAVISTA

O Verdão de Saquarema montou um elenco experiente para essa temporada. Finalista da Taça Guanabara de 2020, a equipe da Região dos Lagos anunciou oficialmente em janeiro o técnico Leandrão. Recém-formado no curso da CBF, o novo treinador jogou pelo Vasco, Internacional e o próprio Boavista antes de encerrar a carreira.

Assim, o ex-atacante vai contar com o retorno de Erick Flores, que disputou a última Série C pelo Volta Redonda. O camisa 10 e capitão da equipe, foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, e agora, vai contar com o auxilio de mais um medalhão: o volante Jucilei.

Anunciado a pouco mais de um mês, no Brasil, Jucilei fez carreira no Corinthians - eleito melhor volante do Brasileirão de 2010 - e no São Paulo, clube que defendeu entre 2017 e 2019. Dessa maneira, o volante vai fazer dupla com Fernando Bob, ex-Fluminense e Internacional.

Com 20 pontos conquistados em 11 jogos, o Boavista ficou na 4ª colocação geral do último Carioca. O Verdão de Bacaxá venceu seis partidas, empatou duas e teve três derrotas na edição de 2020.NOVA IGUAÇU

O Nova vem embalado pela "conquista" da Seletiva para a fase principal do Campeonato Carioca. Isso porque, a Laranja da Baixada ficou em primeiro lugar da fase pré-Taça Guanabara e conseguiu o acesso para a competição.

No grupo preliminar, a equipe do técnico Carlos Vitor conseguiu voltar à elite após três anos. E a campanha foi digna de campeão: sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 10 jogos.

O time é mais um que vai apostar nas "pratas" da casa. A base da equipe titular é inteira de origem do sub-20. Além dos garotos, o goleiro Luis Henrique, de 41 anos, e o lateral Rafinha, de 37, são as vozes mais experientes do Nova. Para melhorar o setor ofensivo, o clube oficializou a volta do atacante Raphael Carioca, artilheiro do time na Série B1 de 2020, com oito gols.

VOLTA REDONDA

O Voltaço chega pro Carioca após fazer uma participação fraca na Série C. Pela competição nacional, a equipe do técnico Luizinho Vieira sequer conseguiu a classificação para a segunda fase, terminando o torneio em sexto lugar do Grupo B.

Entretanto, sem jogar oficialmente desde dezembro, o Aurinegro teve mais de 50 dias de preparação para sintonizar o físico, o técnico e a tática para a primeira partida contra o Madureira. Assim, a equipe chega para o Carioca com um time jovem, porém, conta com o retorno do atacante João Carlos, de 34 anos, emprestado ao Mirassol para a disputa da Série D de 2020. No ano passado, o Volta Redonda teve a melhor campanha entre os times pequenos do Carioca: na classificação geral, terminou em 3º lugar com 22 pontos. Ao todo, foram sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas, ficando a frente do Botafogo na tabela.

MADUREIRA

Sem disputar nenhuma competição nacional, o Tricolor Suburbano volta todas as suas atenções para o Campeonato Carioca. Assim, o técnico Toninho Andrade conta com um elenco praticamente renovado. Em processo de reformulação, o Madureira oficializou 10 contratações para a disputa do Estadual.

Quem está de volta, é o atacante Elias. Com passagem renomada em 2011, quando foi artilheiro do MEC na temporada e conquistou a Copa Rio, o experiente centroavante conta com clubes como Botafogo e Figueirense em seu currículo.

No Carioca de 2020, o Madureira ficou em 6º lugar com 16 pontos na classificação geral. Foram cinco vitórias, um empate e cinco derrotas em 11 partidas.MACAÉ

O Leão é outro clube que vive momento de restruturação no elenco. A começar pelo treinador: Eduardo Allax, ex Bangu, foi anunciado no fim de janeiro e trouxe para o time o lateral Fábio e o zagueiro Rodrigo, ambos atletas que atuaram com o treinador no Alvirrubro. Além disso, o atacante Robinho - com passagem pelo Vasco - e o volante Amaral, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo em 2013, são mais dois reforços importantes para o Carioca. Para finalizar o pacotão, o clube também anunciou a contratação de Ricardo Román, meia boliviano de 24 anos que estava no Lille (FRA). Sem o Moacyrzão, que está em reforma, o Macaé vai tentar um desempenho melhor do que o feito na última edição. Em 2020, o clube foi o penúltimo colocado na classificação geral com nove pontos. Ao todo, foram duas vitórias, dois empates e sete derrotas em 11 jogos.

RESENDE

O Gigante do Vale é a equipe com mais caras novas para o Campeonato Carioca: no total, foram 15 contratações. Assim, o técnico Sandro Sargentim vai comandar um time mais experiente, em que a diretoria apostou em nomes com maior rodagem pelo futebol. Entre os destaque do Resende estão o zagueiro Dão, de 36 anos, - já defendeu Sport, Chapecoense e Vitória - e o atacante Nunes, artilheiro do Gama na última temporada com 20 gols em 28 partidas. Na última edição do Carioca, o Resende somou nove pontos e ficou na 10ª colocação. Ao todo, foram duas vitórias, três empates e seis derrotas em 11 partidas.

PORTUGUESA-RJ