Vandinho crê nas chances do Rio Branco contra o Vitória pela Copa do Brasil

Crédito: Vandinho está confiante na classificação do Rio Branco (Divulgação/assessoria do jogador

O Rio Branco enfrenta o Vitória na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil com a confiança de quem já eliminou outra equipe da Série B nesta edição do torneio. O time do atacante Vandinho bateu por 2 a 1 o Sampaio Corrêa na primeira fase da competição. Para o jogador, o clube capixaba tem chances reais de obter a classificação frente aos baianos.

- Mostramos nossa qualidade contra o Sampaio Corrêa. O Vitória é uma agremiação tradicional do nosso futebol, mas temos um belo grupo que possui capacidade de sair de campo vitorioso hoje - declarou.

Revelado pelo Figueirense, Vandinho é a esperança de gols do time do Espírito Santo. Caso a partida termine empatada, o classificado será definido na disputa de pênaltis. Ciente da visibilidade do confronto, o gaúcho ressalta o benefício que cada atleta terá com um possível resultado favorável.