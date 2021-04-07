Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vandinho crê nas chances do Rio Branco contra o Vitória pela Copa do Brasil

Atacante elogiou a qualidade do seu time, que já eliminou o Sampaio Corrêa no torneio...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 17:36
Crédito: Vandinho está confiante na classificação do Rio Branco (Divulgação/assessoria do jogador
O Rio Branco enfrenta o Vitória na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil com a confiança de quem já eliminou outra equipe da Série B nesta edição do torneio. O time do atacante Vandinho bateu por 2 a 1 o Sampaio Corrêa na primeira fase da competição. Para o jogador, o clube capixaba tem chances reais de obter a classificação frente aos baianos.
- Mostramos nossa qualidade contra o Sampaio Corrêa. O Vitória é uma agremiação tradicional do nosso futebol, mas temos um belo grupo que possui capacidade de sair de campo vitorioso hoje - declarou.
Revelado pelo Figueirense, Vandinho é a esperança de gols do time do Espírito Santo. Caso a partida termine empatada, o classificado será definido na disputa de pênaltis. Ciente da visibilidade do confronto, o gaúcho ressalta o benefício que cada atleta terá com um possível resultado favorável.
- O jogo será transmitido para todo o país e isso sem dúvida alguma é um elemento motivador a mais. Desejamos muito levar o Rio Branco à terceira fase da Copa do Brasil e sabemos o quanto seria importante para o clube, mas é inegável que cada jogador também lucraria com isso - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados