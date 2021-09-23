Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vanderson fala sobre a realidade do Grêmio no Brasileirão

Lateral-direito descarta brigar por qualquer outro objetivo enquanto o Tricolor correr o risco de queda...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 16:34
Crédito: twitter Grêmio
A vitória sobre o Flamengo, no último fim de semana, animou o elenco do Grêmio, mas ainda deixa os jogadores com os pés no chão na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes de pensar em qualquer outro objetivo no torneio nacional, a ordem no vestiário do técnico Luis FelIpe Scolari é zerar qualquer possibilidade de ser rebaixado no Brasileirão.
Na conversa com a imprensa, o lateral-direito Vanderson explicou um pouco do pensamento dos atletas.
- Estamos lutando cada dia mais, todo mundo está vendo. É nítida a evolução do nosso grupo. Vamos brigar primeiramente para sair desta lama, como o professor e o pessoal aqui menciona. Tirar o pé da lama logo para depois pensar em coisas maiores. Mas o foco agora é sair dessa situação que o Grêmio se encontra e não é o lugar do Grêmio - afirmou.
Calendário
O próximo compromisso do Grêmio no Brasileirão será no fim de semana, quando a equipe mede forças contra o Athletico, domingo, na Arena da Baixada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro
Imagem de destaque
Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados