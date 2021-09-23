Vanderson fala sobre a realidade do Grêmio no Brasileirão

Crédito: twitter Grêmio

A vitória sobre o Flamengo, no último fim de semana, animou o elenco do Grêmio, mas ainda deixa os jogadores com os pés no chão na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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Antes de pensar em qualquer outro objetivo no torneio nacional, a ordem no vestiário do técnico Luis FelIpe Scolari é zerar qualquer possibilidade de ser rebaixado no Brasileirão.

Na conversa com a imprensa, o lateral-direito Vanderson explicou um pouco do pensamento dos atletas.

- Estamos lutando cada dia mais, todo mundo está vendo. É nítida a evolução do nosso grupo. Vamos brigar primeiramente para sair desta lama, como o professor e o pessoal aqui menciona. Tirar o pé da lama logo para depois pensar em coisas maiores. Mas o foco agora é sair dessa situação que o Grêmio se encontra e não é o lugar do Grêmio - afirmou.

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