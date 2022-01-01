Vanderson, ex-lateral do Grêmio, é anunciado como reforço do Monaco

Vanderson, ex-lateral do Grêmio, foi anunciado como novo reforço do Monaco neste sábado. Em sua primeira expedição pela Europa, jovem de 20 anos assinou contrato com o clube francês até 2027 e irá atuar com os brasileiros Caio Henrique e Jean Lucas.- Estou muito feliz por chegar no Monaco, um clube histórico na França e com uma dimensão europeia importante. Também é um clube em que muitos brasileiros brilharam. Estou muito feliz por ingressar em um projeto tão lindo - revelou o lateral.

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Paul Mitchell, diretor esportivo do Monaco, revelou que a contratação de Vanderson também visa o futuro da equipe e elogiou as qualidades do brasileiro.

- É um defensor muito dinâmico e com visão de futuro, esforçado, capaz de trazer as suas qualidades técnicas ao campo adversário e ser decisivo. Vanderson é jovem, talentoso e ambicioso, que escolheu o Monaco apesar do interesse de vários clubes importantes.

O lateral deve disputar posição com Sidibé, que tem passagem pela seleção francesa. Neste domingo, a equipe de Niko Kovac encara o Quevilly pela segunda rodada da Copa da França, embora Vanderson ainda não esteja apto para o confronto.