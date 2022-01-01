Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vanderson, ex-lateral do Grêmio, é anunciado como reforço do Monaco

Lateral direito assinou contrato com o clube francês até 2027 e ganha sua primeira oportunidade na Europa. Ala irá atuar com Caio Henrique e Jean Lucas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2022 às 12:14

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 12:14

Vanderson, ex-lateral do Grêmio, foi anunciado como novo reforço do Monaco neste sábado. Em sua primeira expedição pela Europa, jovem de 20 anos assinou contrato com o clube francês até 2027 e irá atuar com os brasileiros Caio Henrique e Jean Lucas.- Estou muito feliz por chegar no Monaco, um clube histórico na França e com uma dimensão europeia importante. Também é um clube em que muitos brasileiros brilharam. Estou muito feliz por ingressar em um projeto tão lindo - revelou o lateral.
> Veja a tabela da Ligue 1
Paul Mitchell, diretor esportivo do Monaco, revelou que a contratação de Vanderson também visa o futuro da equipe e elogiou as qualidades do brasileiro.
- É um defensor muito dinâmico e com visão de futuro, esforçado, capaz de trazer as suas qualidades técnicas ao campo adversário e ser decisivo. Vanderson é jovem, talentoso e ambicioso, que escolheu o Monaco apesar do interesse de vários clubes importantes.
O lateral deve disputar posição com Sidibé, que tem passagem pela seleção francesa. Neste domingo, a equipe de Niko Kovac encara o Quevilly pela segunda rodada da Copa da França, embora Vanderson ainda não esteja apto para o confronto.
Crédito: VandersonassinoucontratocomoMonacoaté2027(DivulgaçãoTwitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

monaco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados