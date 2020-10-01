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futebol

Vanderlei destaca a importância de manter tabu contra o Inter

Tricolor não sabe o que é perder do seu maior rival desde a temporada 2018...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 20:04

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 20:04

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Grêmio deixa o torneio continental de lado e volta a focar no Campeonato Brasileiro, torneio que o Tricolor não anda bem das pernas.No sábado, o rival é o Internacional no Beira-Rio e o goleiro Vanderlei sabe que manter a invencibilidade contra o Colorado é a chave para reagir no campeonato.
‘Estamos embaixo na tabela e precisamos dessa reação no campeonato. Esse jogo é muito importante para nós, e também sabemos da campanha que o Internacional tem feito, como segundo colocado, e temos que buscar as primeiras colocações’, disse na coletiva desta quinta-feira.
Nesta temporada, o Grêmio encarou o Inter por cinco vezes e levou a melhor em quatro partidas.
Após 13 partidas disputadas, o Tricolor de Renato Gaúcho está com 13 ponto e na 15ª colocação, duas acima da temida zona de rebaixamento.

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