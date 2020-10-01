Vanderlei destaca a importância de manter tabu contra o Inter

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Grêmio deixa o torneio continental de lado e volta a focar no Campeonato Brasileiro, torneio que o Tricolor não anda bem das pernas.No sábado, o rival é o Internacional no Beira-Rio e o goleiro Vanderlei sabe que manter a invencibilidade contra o Colorado é a chave para reagir no campeonato.

‘Estamos embaixo na tabela e precisamos dessa reação no campeonato. Esse jogo é muito importante para nós, e também sabemos da campanha que o Internacional tem feito, como segundo colocado, e temos que buscar as primeiras colocações’, disse na coletiva desta quinta-feira.

Nesta temporada, o Grêmio encarou o Inter por cinco vezes e levou a melhor em quatro partidas.