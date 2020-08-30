Vander quer título do Campeonato Tailandês com o Bangkok United

Principal destaque do Bangkok United, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Bahia e Flamengo, falou sobre a boa fase que vive na carreira no futebol tailandês. De acordo com o atleta, que também atuou na Portuguesa, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um trabalho forte que tem feito.
- Venho trabalhando muito nos últimos anos para melhorar meus números no clube e para ajudar o Bangkok a conquistar seus objetivos. Tenho me dedicado ao máximo para fazer a minha história no futebol tailandês com grandes exibições e títulos. Vou manter esse ritmo até o fim - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o Bangkok vai em busca do título nacional este ano.
- Vamos nos dedicar ao máximo para levarmos esse título para casa. Temos totais condições disso pelo elenco que o Bangkok tem hoje. Esperamos fazer um grande campeonato para que isso seja possível.