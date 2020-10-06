Van Persie aprova contratação de Cavani: 'Máquina de fazer gols'

O novo reforço do Manchester United foi aprovado por um ex-atacante e ídolo do clube. Robin Van Persie, que já havia indicado Edinson Cavani aos Red Devils, enalteceu a contratação do uruguaio.- Feliz por ver que eles me ouviram. Cavani é uma contratação brilhante e traz também muita experiência. Irá melhorar os jogadores que estão à sua volta ainda mais. É uma máquina de fazer gols - disse Van Persie.