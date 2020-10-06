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futebol

Van Persie aprova contratação de Cavani: 'Máquina de fazer gols'

Ex-atacante do Manchester United disse que o uruguaio melhorará os jogadores do clube...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 14:22

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:22

Crédito: Cavani assinou com o Manchester United por uma temporada (Divulgação/Twitter do Manchester United
O novo reforço do Manchester United foi aprovado por um ex-atacante e ídolo do clube. Robin Van Persie, que já havia indicado Edinson Cavani aos Red Devils, enalteceu a contratação do uruguaio.- Feliz por ver que eles me ouviram. Cavani é uma contratação brilhante e traz também muita experiência. Irá melhorar os jogadores que estão à sua volta ainda mais. É uma máquina de fazer gols - disse Van Persie.
Cavani assinou com o Manchester United por uma temporada e opção de extensão de mais um ano. Em sua carreira, o uruguaio soma 702 jogos e 403 gols.

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