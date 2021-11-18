futebol

Van Gaal revela motivo pelo qual Thomas Muller não foi contratado pelo Manchester United em 2015

De acordo com o técnico holandês, a esposa do atacante alemão foi a principal responsável para que a transferência não acontecesse apesar da disposição do Bayern em vendê-lo...
LanceNet

18 nov 2021 às 08:44

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 08:44

Louis van Gaal, atual técnico da Holanda, revelou que Thomas Muller esteve próximo de acertar sua ida para o Manchester United em 2015. Em entrevista ao "Bild", o comandante revelou qual foi o motivo para que o atacante permanecesse no Bayern de Munique.- Em 2014, os dirigentes do Bayern estavam persistentes (em rejeitar o interesse dos ingleses). Em 2015, seria possível caso a esposa dele estivesse mais aberta a uma transferência internacional. Pelo menos esse foi o motivo que Thomas deu ao meu assistente, Marcel Bout - relembrou.
O comandante holandês chegou ao Bayern de Munique em 2009 e em sua primeira temporada lançou Thomas Muller na equipe profissional. Van Gaal trabalhou no clube alemão até 2011 e conquistou três títulos no clube com a participação do atacante.
Por outro lado, o jogador da seleção nunca defendeu outra camisa no futebol que não fosse a da equipe bávara. Desde que chegou ao profissional, Muller já conquistou 29 títulos com o gigante alemão e busca ultrapassar a marca dos 30 troféus nesta temporada.
Crédito: ThomasMullerteveachancedejogarnoManchesterUnitedem2015(Foto:SASCHASCHUERMANN/AFP

