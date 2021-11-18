Van Gaal revela motivo pelo qual Thomas Muller não foi contratado pelo Manchester United em 2015

Louis van Gaal, atual técnico da Holanda, revelou que Thomas Muller esteve próximo de acertar sua ida para o Manchester United em 2015. Em entrevista ao "Bild", o comandante revelou qual foi o motivo para que o atacante permanecesse no Bayern de Munique.- Em 2014, os dirigentes do Bayern estavam persistentes (em rejeitar o interesse dos ingleses). Em 2015, seria possível caso a esposa dele estivesse mais aberta a uma transferência internacional. Pelo menos esse foi o motivo que Thomas deu ao meu assistente, Marcel Bout - relembrou.
O comandante holandês chegou ao Bayern de Munique em 2009 e em sua primeira temporada lançou Thomas Muller na equipe profissional. Van Gaal trabalhou no clube alemão até 2011 e conquistou três títulos no clube com a participação do atacante.
Por outro lado, o jogador da seleção nunca defendeu outra camisa no futebol que não fosse a da equipe bávara. Desde que chegou ao profissional, Muller já conquistou 29 títulos com o gigante alemão e busca ultrapassar a marca dos 30 troféus nesta temporada.