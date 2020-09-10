Van Gaal elogia Depay, mas afirma que não é Messi ou Cristiano Ronaldo

O treinador Louis Van Gaal afirmou que Memphis Depay, alvo do Barcelona, é um jogador talentoso, mas que não é do nível de Messi e Cristiano Ronaldo, em entrevista para a “Tuttomercatoweb”. Caso seja contratado pela equipe culé, o técnico lembrou que o holandês irá precisar de tempo para se adaptar a uma nova cultura de futebol.

- Sempre é uma incógnita. Depay é um jogador interessante, especialmente quando está livre para jogar. Mas deve-se considerar que precisará se adaptar a uma nova cultura e uma nova equipe. O primeira ano é sempre o mais difícil. Veja De Ligt e De Jong. Depay tem talento, mas não é um Messi ou Cristiano Ronaldo.O comandante foi responsável por contratar Memphis Depay no Manchester United, mas o atacante não deu certo no futebol inglês e teve que ser negociado para o Lyon. Após ótima temporada com a camisa do clube francês, o jogador de 26 anos voltou a despertar interesse de grandes clubes da Europa.