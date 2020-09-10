Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Van Gaal elogia Depay, mas afirma que não é Messi ou Cristiano Ronaldo

Técnico holandês também pede paciência com o atacante caso seja contratado pelo Barcelona, pois o primeiro ano de adaptação tende a ser o mais difícil para qualquer atleta...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 11:09
Crédito: Damien LG/Lyon
O treinador Louis Van Gaal afirmou que Memphis Depay, alvo do Barcelona, é um jogador talentoso, mas que não é do nível de Messi e Cristiano Ronaldo, em entrevista para a “Tuttomercatoweb”. Caso seja contratado pela equipe culé, o técnico lembrou que o holandês irá precisar de tempo para se adaptar a uma nova cultura de futebol.
- Sempre é uma incógnita. Depay é um jogador interessante, especialmente quando está livre para jogar. Mas deve-se considerar que precisará se adaptar a uma nova cultura e uma nova equipe. O primeira ano é sempre o mais difícil. Veja De Ligt e De Jong. Depay tem talento, mas não é um Messi ou Cristiano Ronaldo.O comandante foi responsável por contratar Memphis Depay no Manchester United, mas o atacante não deu certo no futebol inglês e teve que ser negociado para o Lyon. Após ótima temporada com a camisa do clube francês, o jogador de 26 anos voltou a despertar interesse de grandes clubes da Europa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados