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Van Gaal diz que Van de Beek errou ao ir para o Manchester United e aconselha saída do clube inglês

Holandês treinou o Manchester United entre 2014 e 2016 e falou sobre as poucas chances que o meia vem recebendo. Van de Beek foi contratado por quase R$ 300 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 16:07

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:07

Crédito: Divulgação / Manchester United
Ex-treinador do Manchester United, o holandês Louis van Gaal disse que o meio-campista Donny van de Beek, contratado pelo clube inglês no início da temporada por 45 milhões de euros (cerca de R$ 292 milhões na cotação da época), errou em seu escolha pelos Diabos Vermelhos.
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Em entrevista ao canal "Ziggo Sport", da Holanda, o treinador, além de dizer que o meia errou ao escolher o clube, o aconselhou a deixar a equipe o mais rápido possível.
- Há tantas equipas que lhe poderiam ter feito mais justiça, equipes também do topo. Ele é um rapaz com muitas qualidades. Acho que deveria ter visto isso antes. Espero que chegue a sua hora, mas não penso que ele tenha feito uma boa escolha - disse Van Gaal.
O treinador também falou sobre a disputa do meio-campo com Pogba e Bruno Fernandes e citou o fato do francês não ser utilizado muitas vezes.
- Se tem Paul Pogba e Bruno Fernandes, em que posição Van de Beek deve jogar? Ele não tem as qualidades de Pogba e Fernandes. E, agora, você vê que Pogba muitas vezes não consegue um lugar no time titular. Onde Van de Beek deveria jogar então?

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