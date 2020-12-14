Van Gaal diz que Van de Beek errou ao ir para o Manchester United e aconselha saída do clube inglês

Crédito: Divulgação / Manchester United

Ex-treinador do Manchester United, o holandês Louis van Gaal disse que o meio-campista Donny van de Beek, contratado pelo clube inglês no início da temporada por 45 milhões de euros (cerca de R$ 292 milhões na cotação da época), errou em seu escolha pelos Diabos Vermelhos.

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Em entrevista ao canal "Ziggo Sport", da Holanda, o treinador, além de dizer que o meia errou ao escolher o clube, o aconselhou a deixar a equipe o mais rápido possível.

- Há tantas equipas que lhe poderiam ter feito mais justiça, equipes também do topo. Ele é um rapaz com muitas qualidades. Acho que deveria ter visto isso antes. Espero que chegue a sua hora, mas não penso que ele tenha feito uma boa escolha - disse Van Gaal.

O treinador também falou sobre a disputa do meio-campo com Pogba e Bruno Fernandes e citou o fato do francês não ser utilizado muitas vezes.