futebol

Van Dijk confirma que não joga a Eurocopa pela Holanda

Zagueiro do Liverpool sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho em outubro, está se recuperando, mas não estará apto para o torneio entre seleções...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 10:19

LanceNet

Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
O zagueiro Virgin van Dijk, do Liverpool, confirmou que não irá participar da Eurocopa com a seleção holandesa. O defensor, que rompeu os ligamentos do joelho em outubro, está se recuperando, mas só retorna aos gramados com os Reds na próxima temporada.- Sinto que fisicamente que a decisão correta é não participar da Eurocopa e entrar em minha última fase de recuperação neste verão (europeu). Estou destruído por não jogar o Campeonato Europeu e liderar meu país, mas as coisas são como são e tenho que aceitar.
> Veja a tabela da Eurocopa
Van Dijk vinha em uma fase espetacular na carreira em que chegou a concorrer ao prêmio de Bola de Ouro. Na atual temporada, o zagueiro participou de apenas cinco jogos da Premier League e marcou um gol, mas pouco pôde ajudar o Liverpool nesta campanha.

