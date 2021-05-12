Van Dijk confirma que não joga a Eurocopa pela Holanda

O zagueiro Virgin van Dijk, do Liverpool, confirmou que não irá participar da Eurocopa com a seleção holandesa. O defensor, que rompeu os ligamentos do joelho em outubro, está se recuperando, mas só retorna aos gramados com os Reds na próxima temporada.- Sinto que fisicamente que a decisão correta é não participar da Eurocopa e entrar em minha última fase de recuperação neste verão (europeu). Estou destruído por não jogar o Campeonato Europeu e liderar meu país, mas as coisas são como são e tenho que aceitar.
Van Dijk vinha em uma fase espetacular na carreira em que chegou a concorrer ao prêmio de Bola de Ouro. Na atual temporada, o zagueiro participou de apenas cinco jogos da Premier League e marcou um gol, mas pouco pôde ajudar o Liverpool nesta campanha.