Van der Vaart critica Werner: 'É um cavalo cego. Abaixa a cabeça e corre'

Timo Werner foi criticado por Rafael van der Vaart. O ex-atacante teceu duros comentários sobre o alemão, que não vive um bom momento no Chelsea. Para o ex-jogador, o camisa 11 dos Blues é como um "cavalo cego".

- Ele é muito rápido e talvez isso seja bom quando o Chelsea joga fora de casa. Sob pressão, tudo o que ele faz é abaixar a cabeça e correr para a morte. Ele é um cavalo cego, já mostrou isso quando jogou na Alemanha e agora está fazendo isso de novo - disse à "Ziggo Sport".Os Blues pagaram 53 milhões de euros pela contratação de Timo Werner na última janela de transferências. Desde que chegou, o alemão marcou 10 gols em 41 partidas disputadas pelo clube inglês.