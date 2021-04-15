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futebol

Van der Vaart critica Werner: 'É um cavalo cego. Abaixa a cabeça e corre'

Ex-atacante elogiou a velocidade do alemão, mas ressaltou que ele já havia demonstrado essas características no RB Leipzig...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 09:23

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 09:23
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Timo Werner foi criticado por Rafael van der Vaart. O ex-atacante teceu duros comentários sobre o alemão, que não vive um bom momento no Chelsea. Para o ex-jogador, o camisa 11 dos Blues é como um "cavalo cego".
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- Ele é muito rápido e talvez isso seja bom quando o Chelsea joga fora de casa. Sob pressão, tudo o que ele faz é abaixar a cabeça e correr para a morte. Ele é um cavalo cego, já mostrou isso quando jogou na Alemanha e agora está fazendo isso de novo - disse à "Ziggo Sport".Os Blues pagaram 53 milhões de euros pela contratação de Timo Werner na última janela de transferências. Desde que chegou, o alemão marcou 10 gols em 41 partidas disputadas pelo clube inglês.

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