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futebol

Van de Beek quer sair do United na próxima janela de transferências

Meio-campista holandês só fez duas partidas como titular na Premier League após ser a principal contratação dos Diabos Vermelhos nesta temporada...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 08:53

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 08:53
Crédito: Van de Beek está preocupado com falta de tempo em campo (Divulgação/Manchester United
Donny van de Beek quer deixar o Manchester United após sua primeira temporada com a equipe do Old Trafford, segundo o “Daily Star”. O holandês custou 40 milhões de libras (R$ 268 milhões) aos cofres dos Diabos Vermelhos na última janela de transferências de verão, mas só foi titular em dois jogos da Premier League.As informações indicam que o meio-campista está em conversas com Ed Woodward, diretor executivo do clube, em busca de uma alternativa após uma época frustrante. O jovem de 23 anos também está preocupado que a falta de tempo de jogo possa lhe custar uma vaga na seleção para a disputa da Eurocopa.
> Veja a tabela da Premier League
Atualmente, Van de Beek se encontra como uma opção atrás de McTominay, Matic, Fred e Pogba para o técnico Solskjaer. Após passar as últimas semanas se recuperando de lesão, há a expectativa de que o holandês seja relacionado para o duelo contra o Milan, nesta quinta-feira, pela Europa League.

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