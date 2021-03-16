Van de Beek quer sair do United na próxima janela de transferências

Donny van de Beek quer deixar o Manchester United após sua primeira temporada com a equipe do Old Trafford, segundo o “Daily Star”. O holandês custou 40 milhões de libras (R$ 268 milhões) aos cofres dos Diabos Vermelhos na última janela de transferências de verão, mas só foi titular em dois jogos da Premier League.As informações indicam que o meio-campista está em conversas com Ed Woodward, diretor executivo do clube, em busca de uma alternativa após uma época frustrante. O jovem de 23 anos também está preocupado que a falta de tempo de jogo possa lhe custar uma vaga na seleção para a disputa da Eurocopa.