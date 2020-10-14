  • Van de Beek marca primeiro gol pela seleção, mas Holanda fica apenas no empate com a Itália
futebol

Van de Beek marca primeiro gol pela seleção, mas Holanda fica apenas no empate com a Itália

Meio-campista contratado pelo Manchester United fez uma boa partida, mas nenhuma das duas equipes saiu vitoriosa. Com isso, a Polônia segue na liderança do grupo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 17:54

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:54

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Pela quarta rodada da Liga das Nações, a Holanda e a Itália empataram em 1 a 1. Pellegrini abriu o placar para os donos da casa, mas Van de Beek marcou o gol que deixou tudo igual.O PRIMEIRO Van de Beek marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção holandesa. O meio-campista contratado pelo Manchester United aproveitou bola sobrada na pequena área e completou para o fundo das redes.
ABRINDO EM GRANDE ESTILOA Itália começou bem a partida. Barella, em grande fase na Inter de Milão, lançou uma linda bola para Pellegrini, que invadiu a área e abriu o placar.
NIGUÉM SAIU FELIZ​Com o resultado, nenhuma das duas equipes saíram contentes. A Itália permanece na segunda colocação do grupo, com seis pontos. A Holanda ocupa a terceira colocação, com cinco. A liderança fica com a Polônia, que soma sete pontos.

