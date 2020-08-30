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futebol

Van de Beek avisa companheiros que irá assinar com o Manchester United

Meio-campista holandês era pretendido pelo Barcelona, mas deve viajar para a Inglaterra na próxima semana para acertar últimos detalhes da transferência para os Red Devils...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 12:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 12:28
Crédito: Donny van de Beek estava na mira do Barcelona de Ronald Koeman (AFP
O meio-campista Donny van de Beek já teria dito aos seus companheiros de Ajax que iria assinar contrato com o Manchester United, de acordo com o jornal “Sport”. A expectativa é de que o holandês viaje na próxima semana para a Inglaterra para acertar os detalhes finais da negociação de cerca de 45 milhões de libras (R$ 328 milhões).
Após a imprensa britânica noticiar que o acerto era iminente no último sábado, as informações ganham mais força com o passar das horas. É mais um revés para o Barcelona que vive uma turbulência interna por conta da polêmica sobre a possível saída de Lionel Messi do clube nesta temporada.
A imprensa inglesa também diz que o Ajax quer que Donny van de Beek esclareça seu futuro até o dia 13 de setembro, quando o Campeonato Holandês retorna. O jogador de 23 anos interessa os Red Devils há alguns anos e poderá contribuir no setor ao lado de Paul Pogba e Bruno Fernandes.

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