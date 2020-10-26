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Van Basten diz que Van de Beek 'não deveria ter ido ao Manchester United'

Jogador do Manchester United vem tendo poucas oportunidades com o técnico Solskjaer e ídolo do futebol holandês criticou a falta de minutos. Evra também seguiu na mesma linha...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 14:54
Crédito: Divulgação / Manchester United
Ídolo do futebol da Holanda, o ex-jogador Marco van Basten condenou em entrevista a um canal local a ida do meia Donny van de Beek ao Manchester United. Para o holandês, o atleta dos Diabos Vermelhos fez uma escolha errada ao acertar com a equipe da Inglaterra.- Donny não deveria ter ido para o United. Quando você é um bom jogador, quer jogar todas as semanas. É muito ruim para um jogador como Donny jogar seis ou sete jogos este ano. Isso é péssimo para o seu ritmo - disse Van Basten em entrevista ao canal "Ziggo Sport".
O ex-jogador do Milan também citou que a questão financeira pode ter pesado para que o meio-campista se mudasse para o Old Trafford. No início de setembro, o Manchester United pagou 45 milhões de euros (cerca de R$ 292 milhões na cotação da época) ao Ajax para contratar o atleta.
- Eu sei que ele está ganhando muito mais do que antes. Mas, como um jogador de primeiro nível, você tem que ser crítico e ver quais são as suas chances de jogar. Donny deveria ter esperado por melhores oportunidades e assinado com outro clube.
Quem também falou sobre a chegada do jogador e sua pouca utilização por parte de Ole Gunnar Solskjaer foi Patrice Evra, ex-lateral do United. Para o francês, a contratação foi desnecessária.
- Essa é a verdade. Nada contra o garoto, mas por que o compramos? Ele está assistindo todos os jogos da arquibancada - afirmou à "Sky Sports".

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