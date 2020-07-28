Van Basten critica transferência de Matthijs De Ligt para a Juventus

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O ex-atacante holandês e ídolo do Milan, Marco Van Basten, disse não ter visto evolução do compatriota Matthijs De Ligt em seu primeiro ano com a camisa da Juventus, em declarações a “Ziggo Sport”. Além disso, o veterano lamentou a ausência de Chiellini em boa parte da temporada, por o experiente capitão poderia ajudar o jovem defensor e afirmou que outro destino poderia ser mais vantajoso.

- Não acredito que esteve melhor do que na temporada passada com o Ajax. Foi infeliz de não ter Chiellini, um jogador de equipe. Bonucci faz suas coisas, ele não organiza e não indica o que Matthijs deve fazer. Ao contrário, Chiellini faz coisas pelos outros. Acredito que De Ligt teria aprendido mais no Real Madrid, Barcelona ou Manchester City.