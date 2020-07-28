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futebol

Van Basten critica transferência de Matthijs De Ligt para a Juventus

Ídolo do Milan e seleção holandesa afirmou que outros destinos poderiam ser melhores para o zagueiro. Veterano também lamentou ausência de Chiellini na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 11:40

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:40

Crédito: AFP
O ex-atacante holandês e ídolo do Milan, Marco Van Basten, disse não ter visto evolução do compatriota Matthijs De Ligt em seu primeiro ano com a camisa da Juventus, em declarações a “Ziggo Sport”. Além disso, o veterano lamentou a ausência de Chiellini em boa parte da temporada, por o experiente capitão poderia ajudar o jovem defensor e afirmou que outro destino poderia ser mais vantajoso.
- Não acredito que esteve melhor do que na temporada passada com o Ajax. Foi infeliz de não ter Chiellini, um jogador de equipe. Bonucci faz suas coisas, ele não organiza e não indica o que Matthijs deve fazer. Ao contrário, Chiellini faz coisas pelos outros. Acredito que De Ligt teria aprendido mais no Real Madrid, Barcelona ou Manchester City.
A primeira temporada do holandês na Juventus foi marcada pela irregularidade, críticas da torcida e especulações sobre possíveis transferências. No entanto, devido a lesão de Chiellini, De Ligt teve muito tempo de jogo e participou de 38 jogos na temporada, além de marcar quatro gols e dar uma assistências.

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