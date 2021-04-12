Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Vamos passar. Somos a melhor equipe', diz Kimmich antes de duelo com o PSG na Champions League
futebol

'Vamos passar. Somos a melhor equipe', diz Kimmich antes de duelo com o PSG na Champions League

Em entrevista ao site oficial do Bayern de Munique, volante não teme time francês e diz que PSG não jogou bem na ida: 'Foram três vezes perigosos e marcaram três vezes'...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 19:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 19:11
Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
Um dos pilares do Bayern de Munique, o volante Joshua Kimmich está confiante na classificação da equipe alemã para as semifinais da Champions League. Em entrevista para o site oficial do time da Baviera, o camisa 6 cravou que o atual campeão europeu avançará para a próxima fase.
+ Veja a tabela da Champions League- Estou convencido de que vamos passar, porque somos a melhor equipe. Na ida fomos melhor, embora o resultado infelizmente não o reflita - disse Kimmich.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O volante também falou sobre o que o Bayern precisará fazer para conseguir a classificação, analisou a partida de ida e disse que o PSG não jogou tão bem na ida.
- Vai depender muito do nosso estado de espírito, mas também da nossa eficiência. Na ida não fomos suficientemente eficientes. Desta vez, precisamos ser. Foram três vezes perigosos e marcaram três vezes. Fora isso, não me lembro de muitas ocasiões dos parisienses - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas
Imagem de destaque
O que diferencia empresários que crescem dos que ficam travados nos negócios?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados