'Vamos passar. Somos a melhor equipe', diz Kimmich antes de duelo com o PSG na Champions League

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Um dos pilares do Bayern de Munique, o volante Joshua Kimmich está confiante na classificação da equipe alemã para as semifinais da Champions League. Em entrevista para o site oficial do time da Baviera, o camisa 6 cravou que o atual campeão europeu avançará para a próxima fase.

+ Veja a tabela da Champions League- Estou convencido de que vamos passar, porque somos a melhor equipe. Na ida fomos melhor, embora o resultado infelizmente não o reflita - disse Kimmich.

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O volante também falou sobre o que o Bayern precisará fazer para conseguir a classificação, analisou a partida de ida e disse que o PSG não jogou tão bem na ida.