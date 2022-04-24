“Vamos em busca de um triunfo sobre o Goiás”, afirma volante do Avaí

Nesta segunda-feira, às 20h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, o Avaí tenta a reabilitação na competição nacional contra a equipe Goiás. O volante Jean Cléber pregou foco total para conquistar a vitória e iniciar uma sequência no Brasileirão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“Vamos em busca de um triunfo sobre o Goiás. É um jogo importante para a nossa equipe em casa, em que precisamos impor nosso ritmo de jogo para buscarmos a vitória. Só ela nos interessa para recuperarmos da derrota para o Corinthians e para iniciarmos uma boa sequência na competição”, afirmou.