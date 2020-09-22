'Vamos com determinação', diz Mateusinho sobre jogo contra o Oeste

Crédito: Letícia Martins/Divulgação/EC Vitória

O meia-atacante Mateusinho, do Vitória, está à disposição do técnico Bruno Pivetti para a partida contra o Oeste no Barradão no próximo sábado (26), às 16h30, válida pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com 14 pontos e em uma posição intermediária na tabela, a equipe baiana pode se aproximar dos líderes em caso de triunfo. Para o atleta, o time precisa se aproveitar do fator casa e do longo período entre um jogo e outro para sair com o resultado positivo.

- Tivemos bastante tempo para corrigir alguns erros e se preparar bempara o duelo. São 12 dias de um confronto para o outro. Isso ajudamuito. Tanto na recuperação física como nos ajustes táticos etécnicos - disse o jogador.

Mateusinho ainda afirmou que o pensamento do grupo é se impor diantedo Oeste.

- Com todo o respeito a eles, mas vamos com força total para conseguir os três pontos - destacou.

Outro atleta que pode ser utilizado por Pivetti é o volante Romisson,de 24 anos, que destacou não apenas a sua rotina de trabalhos pensando em ser mais acionado como também no poder de concentração do elenco para obter o tão desejado acesso ao fim da competição: