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futebol

'Vamos com determinação', diz Mateusinho sobre jogo contra o Oeste

Atacante do Vitória entende que semana livre de partidas e atuar no Barradão precisam ser diferenciais para compromisso do próximo sábado (26)...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:55

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 15:55
Crédito: Letícia Martins/Divulgação/EC Vitória
O meia-atacante Mateusinho, do Vitória, está à disposição do técnico Bruno Pivetti para a partida contra o Oeste no Barradão no próximo sábado (26), às 16h30, válida pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.
Com 14 pontos e em uma posição intermediária na tabela, a equipe baiana pode se aproximar dos líderes em caso de triunfo. Para o atleta, o time precisa se aproveitar do fator casa e do longo período entre um jogo e outro para sair com o resultado positivo.
- Tivemos bastante tempo para corrigir alguns erros e se preparar bempara o duelo. São 12 dias de um confronto para o outro. Isso ajudamuito. Tanto na recuperação física como nos ajustes táticos etécnicos - disse o jogador.
Mateusinho ainda afirmou que o pensamento do grupo é se impor diantedo Oeste.
- Com todo o respeito a eles, mas vamos com força total para conseguir os três pontos - destacou.
Outro atleta que pode ser utilizado por Pivetti é o volante Romisson,de 24 anos, que destacou não apenas a sua rotina de trabalhos pensando em ser mais acionado como também no poder de concentração do elenco para obter o tão desejado acesso ao fim da competição:
- Estou trabalhando firme, pois nunca sabemos quando pode surgir a oportunidade. Se o professor precisar de mim, estarei pronto para contribuir com a equipe na busca pelo acesso. O Vitória é gigante e o lugar dele é na elite do futebol brasileiro. Estamos focados nesse objetivo: recolocar o clube onde ele merece.

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