'Vamos buscar a qualquer custo', diz Waguinho sobre classificação do Marcílio Dias na Série D

O grupo 8, o mais parelho da Série D do Brasileirão vai para a sua última rodada neste sábado com cinco times disputando três das quatro vagas para o mata-mata da competição. O único garantido é o Novorizontino, de São Paulo, que tem 30 pontos. Entre os clubes que estão na briga está o catarinense Marcílio Dias, do técnico Waguinho Dias, que ostenta o status de atual campeão do campeonato, título conquistado sob o comando do também catarinense Brusque, no ano passado.Com 18 pontos na tabela, o Marcílio Dias tem dois a menos que o seu adversário de sábado, o Pelotas, do Rio Grande do Sul, que é o vice-líder. A partida está marcada para as 15h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Em terceiro lugar está o também gaúcho São Luiz, com os mesmos 20 pontos. Na quarta colocação e fechando a zona de classificação está o Joinville, com 19 pontos. Por isso, o Cílio depende apenas de si para garantir o seu lugar nas oitavas de final, com uma vitória simples em seus domínios.
O técnico Waguinho Dias analisa o jogo que ele trata como decisão e garante que a equipe dará a vida pelos três pontos.
'A Série D é uma competição muito difícil, cheguei até a final no ano passado e tive a felicidade de ser campeão, então conheço bem o campeonato. O nosso grupo, em especial, ficou muito forte. Temos uma verdadeira final para encarar no sábado. Vamos buscar a qualquer custo a vitória para ficar com essa classificação. Temos essa semana cheia para treinar e posso garantir ao nosso torcedor que estaremos muito bem preparados e concentrados, e os jogadores vão deixar a vida em campo para seguirmos adiante', projeta o treinador.
Waguinho assumiu o Marinheiro na segunda rodada da competição, após a equipe perder na estreia e empatar no jogo seguinte. Desde então, foram quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, um aproveitamento de 51,5%.