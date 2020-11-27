'Vamos buscar a qualquer custo', diz Waguinho sobre classificação do Marcílio Dias na Série D

O grupo 8, o mais parelho da Série D do Brasileirão vai para a sua última rodada neste sábado com cinco times disputando três das quatro vagas para o mata-mata da competição. O único garantido é o Novorizontino, de São Paulo, que tem 30 pontos. Entre os clubes que estão na briga está o catarinense Marcílio Dias, do técnico Waguinho Dias, que ostenta o status de atual campeão do campeonato, título conquistado sob o comando do também catarinense Brusque, no ano passado.Com 18 pontos na tabela, o Marcílio Dias tem dois a menos que o seu adversário de sábado, o Pelotas, do Rio Grande do Sul, que é o vice-líder. A partida está marcada para as 15h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Em terceiro lugar está o também gaúcho São Luiz, com os mesmos 20 pontos. Na quarta colocação e fechando a zona de classificação está o Joinville, com 19 pontos. Por isso, o Cílio depende apenas de si para garantir o seu lugar nas oitavas de final, com uma vitória simples em seus domínios.