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futebol

Valverde pensa em revanche contra o Manchester City em agosto

Meio-campista está treinando para voltar a ser aproveitado por Zidane, como em grande parte da temporada até a paralisação das competições. Uruguai diz estar com vontade...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 15:44

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:44

Crédito: Reprodução/Facebook Fede Valverde
Apesar do Real Madrid começar a sua preparação para o início do Campeonato Espanhol, Federico Valverde também está com a cabeça no confronto contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, que deve ser disputado somente em agosto. Em entrevista para a “RMTV”, o uruguaio está satisfeito com a volta das sessões de treinamento e afirma a vontade de reverter a derrota sofrida no primeiro jogo para os ingleses.
- Temos muita vontade, desejo e alegria de voltar a esse jogo e lutar nessa revanche para podermos classificar. Vontade nunca pode faltar neste clube e vamos com tudo.
O confronto contra o time de Pep Guardiola está distante, mas o jovem também está com saudades de representar a camisa merengue nos jogos.
- Devemos seguir treinando duro para o restante da temporada e esperamos ganhar o Espanhol. Tenho muita vontade de voltar a representar essa camisa e demonstrar porquê estamos aqui e lutarmos pelo objetivo de ser campeão.
Federico Valverde estava fazendo uma grande temporada sob comando de Zidane até a paralisação das competições por conta da pandemia do coronavírus. Na atual temporada, o camisa 15 participou de 32 jogos, marcou dois gols e foi responsável por dar quatro assistências.E MAIS:Premier League feminina é suspensa por conta do coronavírusJoão Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinosIbrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do MilanBayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da Bundesliga E MAIS:

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