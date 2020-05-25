Valverde pensa em revanche contra o Manchester City em agosto

Crédito: Reprodução/Facebook Fede Valverde

Apesar do Real Madrid começar a sua preparação para o início do Campeonato Espanhol, Federico Valverde também está com a cabeça no confronto contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, que deve ser disputado somente em agosto. Em entrevista para a “RMTV”, o uruguaio está satisfeito com a volta das sessões de treinamento e afirma a vontade de reverter a derrota sofrida no primeiro jogo para os ingleses.

- Temos muita vontade, desejo e alegria de voltar a esse jogo e lutar nessa revanche para podermos classificar. Vontade nunca pode faltar neste clube e vamos com tudo.

O confronto contra o time de Pep Guardiola está distante, mas o jovem também está com saudades de representar a camisa merengue nos jogos.

- Devemos seguir treinando duro para o restante da temporada e esperamos ganhar o Espanhol. Tenho muita vontade de voltar a representar essa camisa e demonstrar porquê estamos aqui e lutarmos pelo objetivo de ser campeão.